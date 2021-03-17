Главный секрет успеха при поиске работы своей мечты – использовать волшебную формулу, которая похожа на то, как мы планируем поездки и путешествия. Нужно определить, чего мы хотим именно сейчас, куда можно отправиться, и что нужно сделать, чтобы туда попасть.

Поэтому найдите в себе силы и пройдите несколько шагов на пути к мечте, ведь вы этого заслужили!

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Познайте себя

Выйдите из зоны комфорта. Ведь, если ваша работа не отражает ваш внутренний мир и ваши ценности, не дает вам раскрыться как личности, то вы всегда будете себя чувствовать на рабочем месте не в своей тарелке.



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Не волнуйтесь

Защитная реакция подсознания – опасаться всего нового. Относитесь к изменению работы как к интересному происшествию. Представьте, что вас ждет что-то волшебное, мистическое и относитесь к этому как к приключению.



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Удовольствие

Возьмите лист бумаги, ручку и запишите все, что приносит вам удовольствие. Это могут быть хобби, отношения, какие-то события, одним словом, все, что доставляет удовольствие и делает вас счастливыми. А теперь обведите то, что может касаться вашей работы. Определите, что вас делает счастливым и что вы хотите сделать.



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Идея работы

Вы определили, ваши ценности и что приносит вам в этой жизни удовольствие. Теперь подумайте, что из этого может иметь практическое значение для вашей новой работы. Придумайте идею для новой работы.



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Видение работы

Когда вы нашли идею, опишите свое видение этой работы. Напишите, каким вы видите ваш рабочий процесс, расходы, доходы, взаимодействие с другими людьми.



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Составьте план

Подумайте, какие практические действия вы должны сделать для того, чтобы начать выполнять задуманное? Составьте список вещей, которые нужно сделать для начала и постепенно, день за днем ​​воплощайте их в жизнь.



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Откройтесь

Не бойтесь просить помощи и поддержки. Делитесь своими мыслями и радостями с людьми, которые вас поддерживают.



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