При правильній мотивації результат не змусить себе довго чекати. 9 способів, які допоможуть налаштуватися на схуднення, назвала нутриціологиня Ольга Усенко.
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Як мотивувати себе на схуднення
- Мета. Людина, яка вирішила знизити вагу, має розуміти, навіщо їй це потрібно. Запишіть свою мету щодо схуднення.
- Очікування. Необхідно чітко розуміти завдання на перший час. Пам'ятайте, що недосяжні цілі можуть призвести до розчарування і втрати мотивації. Реальне зниження ваги – 0,5 – 1 кілограм на тиждень.
- Кінцевий результат. Поставте перед собою підсумкову мету – кінцеву вагу, до якого ви прагнете. Після цього розбийте цифру на маленькі кроки.
- Раціон. Підберіть собі план харчування, який відповідатиме вашому способу життя. Відмовтеся від дієт і строгих обмежень – вони призведуть до зриву.
- Щоденник харчування. Записуйте, що, коли й скільки ви їсте. У разі зриву це допоможе проаналізувати причини.
Правильний підхід до схуднення – запорука швидкого результату / Фото Pixabay
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- Винагорода. Для того щоб худнути й досягати результатів було простіше, придумайте собі винагороду за кожну виконану мету.
- Партнер. Худнути разом – веселіше й простіше. Знайдіть собі однодумця.
- Не прагніть до досконалості. Якщо стався невеликий зрив або слабкість – не сваріть себе. Дозволяйте собі приємні дрібниці.
- Фізична активність. Кожен день потрібно рухатися. Не всі люблять бігати чи займатися у тренажерному залі, наприклад. Тому підберіть собі той вид спорту, який вам до душі.