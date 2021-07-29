При правильній мотивації результат не змусить себе довго чекати. 9 способів, які допоможуть налаштуватися на схуднення, назвала нутриціологиня Ольга Усенко.

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Як мотивувати себе на схуднення

  1. Мета. Людина, яка вирішила знизити вагу, має розуміти, навіщо їй це потрібно. Запишіть свою мету щодо схуднення.
  2. Очікування. Необхідно чітко розуміти завдання на перший час. Пам'ятайте, що недосяжні цілі можуть призвести до розчарування і втрати мотивації. Реальне зниження ваги – 0,5 – 1 кілограм на тиждень.
  3. Кінцевий результат. Поставте перед собою підсумкову мету – кінцеву вагу, до якого ви прагнете. Після цього розбийте цифру на маленькі кроки.
  4. Раціон. Підберіть собі план харчування, який відповідатиме вашому способу життя. Відмовтеся від дієт і строгих обмежень – вони призведуть до зриву.
  5. Щоденник харчування. Записуйте, що, коли й скільки ви їсте. У разі зриву це допоможе проаналізувати причини.

Правильний підхід до схуднення – запорука швидкого результату / Фото Pixabay

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  1. Винагорода. Для того щоб худнути й досягати результатів було простіше, придумайте собі винагороду за кожну виконану мету.
  2. Партнер. Худнути разом – веселіше й простіше. Знайдіть собі однодумця.
  3. Не прагніть до досконалості. Якщо стався невеликий зрив або слабкість – не сваріть себе. Дозволяйте собі приємні дрібниці.
  4. Фізична активність. Кожен день потрібно рухатися. Не всі люблять бігати чи займатися у тренажерному залі, наприклад. Тому підберіть собі той вид спорту, який вам до душі.