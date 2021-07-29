При правильной мотивации результат не заставит себя долго ждать. 9 способов, которые помогут настроиться на похудение, назвала нутрициолог Ольга Усенко.
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Как мотивировать себя на похудение
- Цель. Человек, который решил снизить вес, должен понимать, зачем ему это нужно. Запишите свои цели по похудению.
- Ожидания. Необходимо четко понимать задачу на первое время. Помните, что постановка недостижимых целей может привести к разочарованию и потери мотивации. Реальное снижение веса – 0,5 – 1 килограмм в неделю.
- Конечный результат. Поставьте перед собой итоговую цель – конечный вес, к которому вы стремитесь. После этого разбейте цифру на маленькие шаги.
- Рацион. Подберите себе план питания, который будет соответствовать вашему образу жизни. Откажитесь от диет и строгих ограничений – они приведут к срыву.
- Дневник питания. Записывайте, что, когда и сколько вы едите. В случае срыва это поможет проанализировать причины.
Правильный подход к похудению – залог скорого результата / Фото Pixabay
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- Вознаграждение. Для того чтобы худеть и достигать результатов было проще, придумайте себе вознаграждение за каждую выполненную цель.
- Партнер. Худеть вместе – веселее и проще. Найдите себе единомышленника.
- Не стремитесь к совершенству. Если произошел небольшой срыв или слабость – не корите себя. Позволяйте себе приятные мелочи.
- Физическая активность. Каждый день нужно двигаться. Не все любят бегать или заниматься в тренажерном зале, например. Поэтому подберите себе тот вид спорта, который вам по душе.