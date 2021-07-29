Тому Ідеї 24 вирішили поділитися з вами смачним та легким у приготуванні рецептом морозива. Аби не гаяти час, гайда на кухню та готуйте.

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Інгредієнти:

  • Абрикос – 500 гр;
  • Вершки 20 % – 500 мл;
  • Згущене молоко – 300 гр.

Приготування морозива
Інгредієнти потрібно добре збити, щоб утворилася вершкова маса / Фото eating

Спосіб приготування морозива:

  1. У блендер поміщаємо всі інгредієнти: митий абрикос, вершки та згущене молоко. Абрикос можна замінити на будь-яку ягоду або фрукт, на ваш смак. Збиваємо протягом 3-5 хвилин.
  2. Виходить однорідна вершкова маса.
  3. Однорідну масу перекладаємо в форму, накриваємо харчовою плівкою і кладемо в морозилку на годину.
  4. Дістаємо, перемішуємо, ретельно розбиваємо грудочки. Знову накриваємо плівкою і кладемо в морозилку ще на годину. Повторити дану процедуру потрібно ще 2 рази через кожні 40 хвилин.

Морозиво
Зовсім трішки часу – і натуральне морозиво готове / Фото pixabay

Морозиво готове! Смачного!