Як зміцнити м'язи після 40: шість дієвих порад

Здоровий спосіб життя сьогодні у моді, і цього тренду стараються дотримуватися усі. Безумовно, тренуватися корисно всім, але з віком до свого тіла необхідно ставитися з більшою увагою. Розповідаємо, як зберегти хорошу форму після 40.

Як пише нутриціологиня Надія Андрєєва, після 30 ми починаємо втрачати м'язову масу, якщо свідомо не підтримуємо її у тонусі. Тренування важливі для нашого здоров'я та молодості.

І ще Чиста етикетка: новий глобальний тренд у харчуванні – у чому його суть

Які навантаження варто обирати після 35, а особливо після 45

Рухайтеся, щоб запобігти надлишковому утворенню фасції і підтримувати гнучкість: робіть розтяжки, займайтеся будь-яким видом гімнастики, розминайте суглоби.

Підберіть такий комплекс вправ, який буде правильно підтримувати м'язову масу. Вправи можна виконувати як з власною вагою, так й з додатковою.

Дуже ефективні статичні навантаження: планка, присідання пліє, вправа "стілець" біля стіни. Такі вправи відмінно підтримують тонус м'язів.

Додайте у свій план тренувань інтервальні навантаження, якщо ви почуваєтеся повні сил та енергії. Інтервальний принцип навантаження сприяє жироспалюванню та активізує метаболізм.

Плавайте. Під час цієї активності працюють м'язи усього тіла, при цьому немає навантаження на суглоби.

Корисно займатися ходьбою з низьким і середнім темпом, коли ви спокійно можете спілкуватися, без задишки. Така активність підтримує здоров'я суглобів.

Читайте також Красива постава за п'ять хвилин в день: тренерка показала на відео 7 вправ для спини



Яким спортом займатися після 40 / Фото unsplash

Текст публікації Надії Андрєєвої:

Я не пам'ятаю моменту у своєму житті, коли я не займалася будь-якої активністю більше, ніж два дні. Приблизно з 9 років я завжди усвідомлено рухалася: будь це карате, теніс, плавання, аеробіка, біг.

Під час інституту мені здавалося, що найважливіше – це багато кардіо або якісь танцювальні або боксерські класи, чому я і приділяла 1-2 години в день.

Що я тільки не робила на еліпсі: готувалася до всіх іспитів, робила домашні завдання, писала свої перші пости для блогу і практично цілком написала свою книгу "Щасливий животик". Після того як я активно зайнялася своїм гормональним здоров'ям і ми з чоловіком почали багато подорожувати, еліпс став часто недоступний.

На той час я зрозуміла, що кардіо, особливо на порожній шлунок з ранку, не найкращий рецепт оптимальної гормональної рівноваги для жінки. Кардіо на тренажерах з мого життя пішло і на його зміну прийшли кардіо і силові навантаження і заняття з вагою тіла. Головне, займатися можна було, де зручно і потреби йти в спортзал більше не було.

Що я помітила:

вага не прибавлялася;

відсоток жиру теж не збільшився;

м'язи стали сильнішими;

енергії з'явилося більше;

апетит став трохи меншим.

Мене це змусило зрозуміти одну цікаву річ: якщо ми неправильно займаємося, це підвищує гормони голоду, знижує рівень насичення, і ми змушуємо тіло працювати двічі. Перший раз, виплескуючи купу енергії на кардіо навантаження і вдруге, щоб переварити купу їжі, тому що ми постійно голодні. В останні років 5 я більше використовую силові навантаження, багато статики, гімнастику, йогу і багато довгих прогулянок.

Після 30 ми починаємо втрачати м'язову масу, якщо свідомо не займаємося їх підтримкою. Навантаження на м'язи важливе для нашого здоров'я, тонусу, молодості і, найважливіше для жінок, для підтримки гормонального балансу.