Как пишет нутрициолог Надежда Андреева, после 30 мы начинаем терять мышечную массу, если сознательно не поддерживаем ее в тонусе. Тренировки важны для нашего здоровья и молодости.

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Нагрузки, которые следует выбирать после 35, а особенно после 45

Двигайтесь , чтобы предотвратить избыточное образование фасции и поддерживать гибкость: делайте растяжки, занимайтесь любым видом гимнастики, разминайте суставы.

Подберите такой комплекс упражнений, который будет правильно поддерживать мышечную массу . Упражнения можно выполнять как с собственным весом, так и с дополнительным.

Очень эффективны статические нагрузки: планка, приседания плие, упражнение "стульчик" у стены. Такие упражнения отлично поддерживают тонус мышц.

Добавьте в свой план тренировок интервальные нагрузки, если вы чувствуете себя полные сил и энергии. Интервальный принцип нагрузки способствует жиросжиганию и активизирует метаболизм.

Плавайте . Во время этой активности работают мышцы всего тела, при этом нет нагрузки на суставы.

Полезно заниматься ходьбой с низким и средним темпом когда вы спокойно можете общаться, без одышки. Такая активность поддерживает здоровье суставов.

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Каким спортом заниматься после 40 / Фото unsplash

Текст публикации Надежды Андреевой:

Я не помню момента в своей жизни, когда я не занималась какой-либо активности больше, чем два дня. Примерно с 9 лет я всегда осознанно двигалась: будь это каратэ, теннис, плавание, аэробика, бег.

Во время института мне казалось, что самое важное – это много кардио или какие-то танцевальные или боксерские классы, чему я и уделяла 1-2 часа в день.

Что я только не делала на эллипсе: готовилась ко всем экзаменам, делала домашние задания, писала свои первые посты для блога и практически полностью написала свою книгу "Счастливый животик". После того как я активно занялась своим гормональным здоровьем и мы с мужем начали много путешествовать, эллипс стал часто недоступен.

В то время я поняла, что кардио, особенно на пустой желудок с утра, не лучший рецепт оптимальной гормонального равновесия для женщины. Кардио на тренажерах из моей жизни ушло и на его смену пришли кардио и силовые нагрузки и занятия с весом тела. Главное, заниматься можно было, где удобно и необходимости идти в спортзал больше не было.

Что я заметила:

вес не прибавлялся;

процент жира тоже не увеличился;

мышцы стали сильнее;

энергии появилось больше;

аппетит стал немного меньше.

Меня это заставило понять одну интересную вещь: если мы неправильно занимаемся, это повышает гормоны голода, снижает уровень насыщения, и мы заставляем тело работать дважды. Первый раз, выплескивая кучу энергии на кардио нагрузки и вдруг, чтобы переварить кучу еды, потому что мы постоянно голодны. В последние лет 5 я больше использую силовые нагрузки, много статики, гимнастику, йогу и много долгих прогулок.