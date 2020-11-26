Зміна дизайну інтер'єру дому у багатьох асоціюється з неймовірними грошовими витратами. Модні магазини пропонують аксесуари та витончені меблі, але через ціни в них часто навіть зайти страшно. Проте, щоб зробити свою оселю чарівною і затишною, зовсім не обов'язково залазити в борги. Треба лише увімкнути уяву, докласти зусиль і не боятися експериментів.

Ідеї 24 пропонують декілька хитрощів для створення крутого інтер'єру.

Читайте також: Як зробити вітальню затишною лише одним штрихом: 12 небанальних ідей з фото

Використовуємо дари природи

Цікаві аксесуари необов'язково чекають нас на полицях дорогих магазинів. Знайти нові світильники, карнизи, стільницю можна і під час прогулянки. Головне, уважно дивитися собі під ноги.

Наприклад, гілку можна поставити в просту скляну вазу – і буде незвичайна прикраса.

Для декоративних цілей підійде будь-що, головне створіть цікавий образ.



Фото Instagram

Поділяємо простір

Власникам маленьких квартир створити незвичайний і елегантний інтер'єр анітрохи не простіше, ніж власникам хоромів. Якщо в розпорядженні тільки одна кімната, то її хочеться розділити на кілька зон – гостьову, кухню і навіть, можливо, спальну.

Цього можна домогтися за допомогою меблів – відкритий стелаж відмінно розмежовує простір, при цьому не "з'їдаючи" його.

Інший варіант – використовувати фарби. Різні колірні рішення для стін і текстилю створюють той же ефект зонування без зайвих меблів.



Фото Instagram Фото Instagram

Колір додає яскравості

Нині в магазинах продаються всілякі фарби для будь-яких поверхонь. Потрібно лише визначитися з відтінком. Несподівані та соковиті відтінки пожвавлюють найнудніші речі.

Тому вибирайте тон та подаруйте предмету новий вигляд. Прості білі світильники в онлайн-магазинах коштують копійки. Якщо для них знайти несподівану колірну гаму, то дешеві аксесуари отримають дорогий вигляд.



Фото Instagram

Нудні речі налаштовують на поганий настрій

На допомогу знову приходять фарби. Поверхню можна зробити однотонною або створити на ній геометричний візерунок. А якщо малюнок або колір набридли – то завжди можна перефарбувати.



Фото Instagram

Фарби в ванній – це круто

Ремонт у ванній – це завжди важко для господаря та його гаманця. Але зробити ремонт у ванній та мало витратити – цілком можливо.

Якщо покрити стіни кахлем лише до певної висоти (1,2-1,5 м), а іншу частину зафарбувати вологостійкою фарбою, то результат буде цікавим. Необов'язково віддавати перевагу ніжним і світлим тонам.



Фото Instagram

Позбуваємося нудних речей

Це не означає, що потрібно терміново їх позбутися. Можна знайти нове застосування.

Для початку, їх можна просто пофарбувати. Здобувши новий колір, ці деталі інтер'єру часто заново стають привабливими.



Фото Instagram

Знаходимо недорогу альтернативу картинам

Музей – це красиво, але не дуже затишно.

Стіни квартири можна прикрашати не тільки полотнами, а й фотографіями. Крім платних стоків, де можна знайти цікаві знімки, є ще й безкоштовні, на яких зустрічаються дуже оригінальні екземпляри.

Головне, знайти те, що вам до душі.



Фото Instagram

Несподівана колірна гама

За допомогою насичених і соковитих кольорів можна створити більш затишну атмосферу. А світлі елементи декору зроблять кімнату об'ємнішою та візуально збільшать простір. Головне, не боятися експериментувати.



Фото Instagram

Створюємо меблі з підручних матеріалів

Навряд чи будь-хто зможе зробити ліжко своїми руками, а ось змайструвати декілька шафок або поличок під силу будь-кому. Особливо, якщо проявити фантазію.

Так, прості ящики можна перетворити в симпатичні книжкові полиці, які заодно будуть і місцем для келихів. Або зробити з них невеликий стелаж. Мінімум зусиль, декілька шурупів і рятівна фарба.



Фото Instagram