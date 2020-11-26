Изменение дизайна интерьера дома у многих ассоциируется с невероятными денежными затратами. Модные магазины предлагают аксессуары и изящную мебель, но из-за цены в них часто даже зайти страшно. Однако, чтобы сделать свой дом волшебным и уютным, совсем не обязательно залезать в долги. Надо только включить воображение, приложить усилия и не бояться экспериментов.

Идеи 24 предлагают несколько хитростей для создания крутого интерьера.

Читайте также: Как сделать гостиную уютной лишь одним штрихом: 12 небанальных идей с фото

Используем дары природы

Интересные аксессуары необязательно ждут нас на полках дорогих магазинов. Найти новые светильники, карнизы, столешницу можно и во время прогулки. Главное, внимательно смотреть себе под ноги.

Например, ветвь можно поставить в простую стеклянную вазу – и будет необычное украшение.

Для декоративных целей подойдет что угодно, главное создайте интересный образ.



Фото Instagram

Разделяем пространство

Владельцам маленьких квартир создать необычный и элегантный интерьер ничуть не проще, чем владельцам хором. Если в распоряжении только одна комната, то ее хочется разделить на несколько зон – гостевую, кухню и даже, возможно, спальную.

Этого можно добиться с помощью мебели – открытый стеллаж отлично разграничивает пространство, при этом не "съедая" его.

Другой вариант – использовать краски. Различные цветовые решения для стен и текстиля создают тот же эффект зонирования без лишней мебели.



Фото Instagram

Цвет добавляет яркости Сейчас в магазинах продаются всевозможные краски для любых поверхностей. Нужно только определиться с цветом. Неожиданные и сочные оттенки оживляют скучные вещи. Поэтому выбирайте тон и подарите предмета новый вид. Простые белые светильники в онлайн-магазинах стоят копейки. Если для них найти неожиданную цветовую гамму, то дешевые аксессуары получат дорогой вид.



Фото Instagram

Скучные вещи настраивают на плохое настроение

На помощь приходят краски. Поверхность можно сделать однотонной или создать на ней геометрический узор. А если рисунок или цвет надоели – то всегда можно перекрасить.



Фото Instagram

Краски в ванной – это круто

Ремонт в ванной – это всегда тяжело для хозяина и его кошелька. Но сделать ремонт в ванной и мало потратить – вполне возможно.

Если покрыть стены кафелем только до определенной высоты (1,2-1,5 м), а другую часть закрасить влагостойкой краской, то результат будет интересным. Необязательно отдавать предпочтение нежным и светлым тонам.



Фото Instagram

Избавляемся скучных вещей

Это не значит что нужно срочно избавиться. Можно найти новое применение.

Для начала, их можно просто покрасить. Получив новый цвет, эти детали интерьера часто заново становятся привлекательными.



Фото Instagram

Находим недорогую альтернативу картинам

Музей – это красиво, но не очень уютно.

Стены квартиры можно украшать не только полотнами, но и фотографиями. Кроме платных стоков, где можно найти интересные снимки, есть еще и бесплатные, на которых встречаются очень оригинальные экземпляры.

Главное, найти то, что вам по душе.



Фото Instagram

Неожиданная цветовая гамма

С помощью насыщенных и сочных цветов можно создать более уютную атмосферу. А светлые элементы декора сделают комнату более объемной и визуально увеличат пространство. Главное, не бояться экспериментировать.



Фото Instagram

Создаем мебель из подручных материалов

Вряд ли любой сможет сделать кровать своими руками, а вот смастерить несколько шкафчиков или полок под силу любому. Особенно, если проявить фантазию.

Так, простые ящики можно превратить в симпатичные книжные полки, которые заодно будут и местом для бокалов. Или сделать из них небольшой стеллаж. Минимум усилий, несколько шурупов и спасательная краска.



Фото Instagram