Як змінилися герої мультфільмів з розвитком анімації: 9 прикладів

Джерело:24 канал
Світ настільки швидко змінюється та розвивається, що інколи нам здається, що ми не встигаємо за ним. Змінюється усе, що тільки можна, в тому числі й кіно. Сучасний фільм без спецефектів навіть уявити неможливо. Герої наших улюблених мультфільмів теж змінилися кардинально.
Тому ми вам пропонуємо порівняти персонажів відомих фільмів минулого та їх образи, які створені за допомогою комп'ютера.
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Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото planettoys
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Фото pinterest