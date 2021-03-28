Як змінилися герої мультфільмів з розвитком анімації: 9 прикладів

15:55

Світ настільки швидко змінюється та розвивається, що інколи нам здається, що ми не встигаємо за ним. Змінюється усе, що тільки можна, в тому числі й кіно. Сучасний фільм без спецефектів навіть уявити неможливо. Герої наших улюблених мультфільмів теж змінилися кардинально.