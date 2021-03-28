Як змінилися герої мультфільмів з розвитком анімації: 9 прикладів

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Джерело:

24 канал

Світ настільки швидко змінюється та розвивається, що інколи нам здається, що ми не встигаємо за ним. Змінюється усе, що тільки можна, в тому числі й кіно. Сучасний фільм без спецефектів навіть уявити неможливо. Герої наших улюблених мультфільмів теж змінилися кардинально.

Тому ми вам пропонуємо порівняти персонажів відомих фільмів минулого та їх образи, які створені за допомогою комп'ютера.

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Елвін і бурундуки


Фото pinterest

Скубі-Ду


Фото planettoys

Смурфики


Фото pinterest

Попелюшка


Фото pinterest

Людина-павук


Фото pinterest

Міккі-Маус


Фото pinterest

Черепашки-ніндзя


Фото planettoys

Сімпсони


Фото vertigo

Мій маленький поні


Фото pinterest