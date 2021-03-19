Майже кожен з нас біг колись після уроків додому, щоб встигнути подивитися нову серію улюблених мультиків. Здається, ми й зараз зможемо пригадати слова з початкової заставки до мультфільмів і наспівати їх. Але чи добре ми пам'ятаємо всіх героїв, які так радували та смішили нас в дитинстві?

Нижче ми підібрали для вас фото мультяшних героїв, переглядаючи які, хочеться одразу ж повернутися в дитинство. Читайте також: Речі, які повернуть вас назад на 10 років: ностальгійні фото Черепашки-ніндзя

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