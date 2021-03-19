Якими були герої улюблених мультиків нашого дитинства: ностальгійна добірка
Майже кожен з нас біг колись після уроків додому, щоб встигнути подивитися нову серію улюблених мультиків. Здається, ми й зараз зможемо пригадати слова з початкової заставки до мультфільмів і наспівати їх. Але чи добре ми пам'ятаємо всіх героїв, які так радували та смішили нас в дитинстві?
Джерело:24 канал
Нижче ми підібрали для вас фото мультяшних героїв, переглядаючи які, хочеться одразу ж повернутися в дитинство.
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Черепашки-ніндзя
Фото disneyinternationl
Аладдін
Фото disneyinternationl
Екстремальні мисливці за привидами
Фото disneyinternationl
Скубі-Ду
Фото warnerbros
Гуфі та його команда
Фото disneyinternationl
Качині історії
Фото disneyinternationl
Пригоди ведмедиків Гаммі
Фото disneyinternationl
Чіп і Дейл поспішають на допомогу
Фото disneyinternationl
Гей, Арнольде!
Фото warnerbros
Ох вже ці дітки
Фото warnerbros
Чорний Плащ
Фото warnerbros
Нові пригоди ведмежати Вінні та його друзів
Фото warnerbros
Земля до початку часів
Фото warnerbros
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