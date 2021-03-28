Мир настолько быстро меняется и развивается, что иногда нам кажется, что мы не успеваем за ним. Меняется все, что только можно, в том числе и кино. Современный фильм без спецэффектов даже представить невозможно. Герои наших любимых мультфильмов тоже изменились кардинально.

Поэтому мы вам предлагаем сравнить персонажей известных фильмов прошлого и их образы, созданные с помощью компьютера. Читайте также: Какими были герои любимых мультиков нашего детства: ностальгическая подборка Элвин и бурундуки

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