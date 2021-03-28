Как изменились герои мультфильмов с развитием анимации: 9 примеров
Мир настолько быстро меняется и развивается, что иногда нам кажется, что мы не успеваем за ним. Меняется все, что только можно, в том числе и кино. Современный фильм без спецэффектов даже представить невозможно. Герои наших любимых мультфильмов тоже изменились кардинально.
Источник:24 канал
Поэтому мы вам предлагаем сравнить персонажей известных фильмов прошлого и их образы, созданные с помощью компьютера.
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