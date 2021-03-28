Як змінилися герої мультфільмів з розвитком анімації: 9 прикладів
Світ настільки швидко змінюється та розвивається, що інколи нам здається, що ми не встигаємо за ним. Змінюється усе, що тільки можна, в тому числі й кіно. Сучасний фільм без спецефектів навіть уявити неможливо. Герої наших улюблених мультфільмів теж змінилися кардинально.
Джерело:24 канал
Тому ми вам пропонуємо порівняти персонажів відомих фільмів минулого та їх образи, які створені за допомогою комп'ютера.
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Фото pinterest
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Попелюшка
Фото pinterest
Людина-павук
Фото pinterest
Міккі-Маус
Фото pinterest
Черепашки-ніндзя
Фото planettoys
Сімпсони
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Фото pinterest
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