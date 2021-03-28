Світ настільки швидко змінюється та розвивається, що інколи нам здається, що ми не встигаємо за ним. Змінюється усе, що тільки можна, в тому числі й кіно. Сучасний фільм без спецефектів навіть уявити неможливо. Герої наших улюблених мультфільмів теж змінилися кардинально.

Тому ми вам пропонуємо порівняти персонажів відомих фільмів минулого та їх образи, які створені за допомогою комп'ютера. Читайте також: Якими були герої улюблених мультиків нашого дитинства: ностальгійна добірка Елвін і бурундуки

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