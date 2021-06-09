Получится трендово и очень функционально! Вот подробная инструкция.

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Для пошива сумки вам понадобятся:

старые джинсы,

тонкий ремешок,

игла и нить,

ножницы.

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Процесс превращения джинсов на сумку

Сначала понадобятся старые широкие джинсы. Нужно отрезать нижнюю часть колошвы. Размеры зависят от того, насколько длинную вы хотите получить сумку.

Также понадобится тонкий ремешок. Нужно отрезать часть ремешка с пряжкой, сделать два куска без дыр и оставить длинную часть с дырками. Именно так, как показано на фото.

Фото 1001ideias

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На втором этапе на джинсовую основу кладем ремешок с дырками и аккуратно его пришиваем.

Фото 1001ideias

После этого на ремешок с дырками стоит пришить маленький кусок, отрезанный на первом этапе. Делайте это так, как показано на фото.

Фото 1001ideias

Далее джинсовую основу выворачиваем и просовываем ремешок с пряжкой. Внимательно повторите все действия, показанные на фото.

Фото 1001ideias

Теперь аккуратно зашиваем низ колошвы вместе с ремешком.

Фото 1001ideias

Выверните изделие и пришейте еще один кусок ремня. Сумку готова!

Фото 1001ideias