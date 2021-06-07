Ми підібрали 9 ідей, як перетворити старий светр в супермодну обновку. Навіть Діор би позаздрив!

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Стильні подушки

Подушка зі светра – це не тільки практично, але й модно. Таку оригінальну подушку можна зробити з будь-якої в'язаної речі.



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Крута сумка

Якщо ви любите в'язані сумки, але так і не подужали премудрість в'язання, візьміть за основу старий светр. Майстер-клас на тему, як светр перетворюється на сумку можна знайти на просторах інтернету.



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Модний браслет

Зовсім просто. Візьміть будь-який пластиковий браслет і обмотайте його смужкою в'язаної тканини. Зашийте зсередини. Носіть із задоволенням.



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Декор квіткових горщиків

Із залишків светра можна зробити декор для квіткових горщиків. Одягнених вазонів точно ні в кого нема.



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Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюблену Soplica та здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.

Оформлення свічників, ваз, склянок і кухлів

За аналогією з квітковими горщиками, рукавами від поношених светрів можна оформити свічники, вази, кружки, склянки для олівців.



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Чохол для ноутбука

Чохол, зшитий з двох клаптиків старого светра, можна зробити як для ноутбука, так і для планшета або смартфона. А щоб шерсть була щільнішою і тримала форму, виперіть светр в гарячій воді – сяде.



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Оригінальний абажур

Стильний абажур одягнений у старий светр наряд чи ви десь зустрінете. Як мінімум стильно.



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Лежак для домашнього вихованця

Подаруйте своєму домашньому улюбленцеві затишний лежак. Светр, синтепон і трохи терпіння – ось і всі інвестиції в подарунок для чотириногого друга.



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Гетри

Стильно. І зовсім не обов'язково їх купувати. Можна зв'язати. Або відрізати у старого светра рукава і підшити місце зрізу, щоб край не псувати.



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