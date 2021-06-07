Ми підібрали 9 ідей, як перетворити старий светр в супермодну обновку. Навіть Діор би позаздрив!
Читайте також Оригінал проти підробки: на що звертати увагу при покупці алкоголю
Стильні подушки
Подушка зі светра – це не тільки практично, але й модно. Таку оригінальну подушку можна зробити з будь-якої в'язаної речі.
Фото pinterest
Крута сумка
Якщо ви любите в'язані сумки, але так і не подужали премудрість в'язання, візьміть за основу старий светр. Майстер-клас на тему, як светр перетворюється на сумку можна знайти на просторах інтернету.
Фото pinterest
Модний браслет
Зовсім просто. Візьміть будь-який пластиковий браслет і обмотайте його смужкою в'язаної тканини. Зашийте зсередини. Носіть із задоволенням.
Фото pinterest
Декор квіткових горщиків
Із залишків светра можна зробити декор для квіткових горщиків. Одягнених вазонів точно ні в кого нема.
Фото pinterest
Оформлення свічників, ваз, склянок і кухлів
За аналогією з квітковими горщиками, рукавами від поношених светрів можна оформити свічники, вази, кружки, склянки для олівців.
Фото pinterest
Чохол для ноутбука
Чохол, зшитий з двох клаптиків старого светра, можна зробити як для ноутбука, так і для планшета або смартфона. А щоб шерсть була щільнішою і тримала форму, виперіть светр в гарячій воді – сяде.
Фото pinterest
Оригінальний абажур
Стильний абажур одягнений у старий светр наряд чи ви десь зустрінете. Як мінімум стильно.
Фото pinterest
Лежак для домашнього вихованця
Подаруйте своєму домашньому улюбленцеві затишний лежак. Светр, синтепон і трохи терпіння – ось і всі інвестиції в подарунок для чотириногого друга.
Фото pinterest
Гетри
Стильно. І зовсім не обов'язково їх купувати. Можна зв'язати. Або відрізати у старого светра рукава і підшити місце зрізу, щоб край не псувати.
Фото pinterest