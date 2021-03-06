Як зекономити в подорожі: 5 лайфхаків

Чим більше часу є для планування поїздки, тим дешевше вона обійдеться. Це головне правило дешевих подорожей не працює на гарячі тури. Якщо мета – полетіти хоч куди-небудь якомога швидше, це варіант.

Тому ми вам розповімо, як можна заощадити та добре відпочити, маючи при собі мінімум коштів і запам'ятати подорож на довго.

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Квитки купувати в режимі інкогніто

Якщо ви шукаєте квитки на поїздку, використовуйте в браузері режим інкогніто. Сайти запам'ятовують попередній пошук і фільтрують варіанти, які можуть вам сподобатися. І відповідно ціна квитків може підвищуватися, щоб ви якомога швидше їх купили.





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Додатки можуть допомогти знайти безкоштовне житло

Пошук житла через додаток може вам допомогти заощадити гроші та зв'язатися з місцевими жителями. Вони підкажуть, як насолодитися подорожжю, що і де вигідніше. Також ви можете домовитися про проживання за мінімальну плату або запропонувати пожити безкоштовно у вас на батьківщині.





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У таксі обов'язково має бути таксометр

Зверніть увагу чи обнулив водій таксі таксометр пред поїздкою. Користуйтеся GPS або картою, щоб знати відстань вашої поїздки. Адже туриста який не знає місцевості можна дуже легко обдурити.





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Не використовуйте обмінні пункти, тільки банкомат

Зняття грошей в банкоматі за кордоном – вигідніше в більшості країн, ніж обмін грошей в обмінному пункті. Перед від'їздом уточніть, яку комісію стягує ваш банк за зняття коштів в банкоматі за кордоном.





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Не варто їсти на вулиці де багато туристів

Гуляючи туристичним центром країни, використовуйте правило "трьох". Просто відійдіть в сторону, протилежну натовпу, і пройдіть не менше трьох вулиць або перехресть. Ви знайдете заклади харчування, які розраховані на місцевих жителів, а не на туристів. Якість їжі буде вища, а ціна набагато нижча.





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