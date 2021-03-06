Чем больше времени есть для планирования поездки, тем дешевле она обойдется. Это главное правило дешевых путешествий не работает на горящие туры. Но если цель – полететь куда-нибудь как можно скорее, это вариант.

Поэтому мы вам расскажем, как можно сэкономить и хорошо отдохнуть, имея при себе минимум средств и запомнить путешествие на долго.

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Билеты покупать в режиме инкогнито

Если вы ищете билеты на поездку, используйте в браузере режим инкогнито. Сайты запоминают предварительный поиск и фильтруют варианты, которые могут вам понравиться. И соответственно цена билетов может повышаться, чтобы вы как можно скорее их купили.



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Приложения могут помочь найти бесплатное жилье

Поиск жилья через приложение может вам помочь сэкономить деньги и связаться с местными жителями. Они подскажут, как насладиться путешествием, что и где выгоднее. Также вы можете договориться о проживании за минимальную плату или предложить пожить бесплатно у вас на родине.



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В такси обязательно должен быть таксометр

Обратите внимание обнулил ли водитель такси таксометр пред поездкой. Пользуйтесь GPS или картой, чтобы знать расстояние вашей поездки. Ведь туриста не знающего местность можно очень легко обмануть.



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Не используйте обменные пункты, только банкомат

Снятие денег в банкомате за рубежом – выгоднее в большинстве стран, чем обмен денег в обменном пункте. Перед отъездом уточните, какую комиссию взимает ваш банк за снятие средств в банкомате за рубежом.



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Не стоит есть на улице где много туристов

Гуляя туристическим центром страны, используйте правило "трех". Просто отойдите в сторону, противоположную толпе, и пройдите не менее трех улиц или перекрестков. Вы найдете заведения общественного питания, рассчитанные на местных жителей, а не туристов. Качество пищи будет выше, а цена гораздо ниже.



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