Ці 3 способи допоможуть зберегти авокадо якнайдовше свіжим

Хай там що, але авокадо завжди включають у списки продуктів для правильного харчування. А оскільки здорова їжа нині у тренді, тому буде не зайвим нагадати, які краще авокадо вибирати та як правильно їх зберігати.

Погодьтеся, знайти у магазині ідеально стиглі авокадо – рідкість: усі вони або занадто тверді, або перестиглі, коли всередині плід уже починає чорніти. Тому все ж краще купити ще трохи жорсткий авокадо, а як далі його зберігати без втрати свіжості, розповіла дієтологиня Мирослава Ульяніна.

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Як зберігати авокадо вдома

Якщо ви все ж купили твердий авокадо, тоді ловіть 3 способи, які допоможуть зберегти свіжий вигляд якомога довше:

Загорніть авокадо у фольгу і покладіть у темне місце (не холодильник). Помістіть продукт у паперовий крафтовий пакет і загорніть так, щоб не було доступу до повітря. Зберігати теж краще у темному місці. Покладіть разом з яблуками або бананами – це теж допоможе зберегти свіжість, але варто ще виконати додатково пункт 2.

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Тримайте авокадо у темному нехолодному місці / Фото unsplash

Текст публікації Мирослави Ульяніної:

Авокадо знайти стиглі у продажі – часто цілий квест. А ще є ризик розрізати м’який, стиглий авокадо – і побачити, що він почорнів усередині. Рішення: купуєте тверді авокадо і проводите одну з цих маніпуляцій:

Кожен загортаєте у фольгу і кладете в темне нехолодне місце.

Кладете в паперовий крафтовий пакет – і загортаєте, щоб уникнути доступу повітря. Теж у темне нехолодне місце.

Кладете з яблуками і виконуєте пункт 2.

Кладете з бананами і виконуєте пункт 2.