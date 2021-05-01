Як зберегти заряд батареї на смартфоні: всі це знають, але не роблять

Великий і яскравий дисплей, безлімітний інтернет, мегакорисні додатки, постійний зв'язок з колегами та друзями, чудові фото й останні новини світу – смартфони міцно зайняли місце в нашому житті. Вони зручні, корисні й незамінні, але чомусь часто вимикаються у найпотрібніший момент. І тоді кожен з нас ставить собі питання: "Як економити батарею на телефоні?"

Виявляється, за допомогою деяких маніпуляцій можна продовжити термін "життя" пристрою. Що саме потрібно зробити, щоб смартфон не сідав в розпалі робочого дня, ми вам розкриємо декілька секретів.

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Позбудьтеся від непотрібних програм

Перегляньте список програм і видаліть все, що валяється по причині "ану ж коли-небудь стане у пригоді".



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Включіть режим польоту

Режим польоту можна використовувати не тільки в літаку, але і в будь-якій ситуації, коли є необхідність заощадити заряд енергії та є можливість відпочити від стільникового зв'язку, WI-FI, Bluetooth і GPS.



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Відключіть GPS

GPS-модуль один з головних пожирачів батареї. Чим гірший прийом, тим більше смартфон витрачає ресурсів, щоб знайти хороший сигнал.



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Обмежте 3G / 4G

Так, передача даних на 3G і 4G дозволяє користуватися інтернетом на високій швидкості. Але, на жаль, ці стандарти передачі даних розряджають смартфон швидше.

Модуль 2G витрачає значно менше енергії.



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Відключіть вібрацію

Вібрація – дуже енергомістка штука. Друкувати без вібрування напевно не складе проблем.



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Не переохолоджуйте смартфон

Чим холодніше, тим швидше батарея сідає. Щоб смартфон критично швидко не розряджався, тримайте його у внутрішній кишені куртки й користуйтеся гарнітурою.



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Не перегрівайте

Уникайте будь-яких екстремальних температур. Пам'ятайте про те, що оптимальна температура для користування телефоном – від 16 до 22 градусів.



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Зменште яскравість

Зменште яскравість до мінімальної, але, зрозуміло, комфортного використання.



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Режим

Зменште час переходу смартфона в сплячий режим. Екрани сучасних телефонів споживають левову частку енергії в режимі активності.



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Час змінювати

У будь-якого акумулятора є свій ресурс. Зазвичай цей ресурс з'їдається протягом 2 – 3 років. На жаль, реабілітувати зношений акумулятор неможливо.



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