Оказывается с помощью некоторых манипуляций можно продлить срок жизни устройства. Что нужно сделать, чтобы смартфон не садился в разгаре рабочего дня, мы вам раскроем несколько секретов.
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Избавьтесь от ненужных программ
Просмотрите список программ и удалите все, что валяется по причине "авось когда-нибудь пригодится".
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Включите режим полета
Режим полета можно использовать не только в самолете, но и в любой ситуации, когда необходимо сэкономить заряд энергии и есть возможность отдохнуть от сотовой связи, WI-FI, Bluetooth и GPS.
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Отключите GPS
GPS-модуль один из главных пожирателей батареи. Чем хуже прием, тем больше смартфон тратит ресурсов, чтобы найти хороший сигнал.
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Ограничьте 3G / 4G
Да, передача данных на 3G и 4G позволяет пользоваться интернетом на высокой скорости. Но, к сожалению, эти стандарты передачи данных разряжают смартфон быстрее.
Модуль 2G тратит значительно меньше энергии.
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Отключите вибрацию
Вибрация – очень энергоемкая штука. Печатать без вибрации наверняка не составит проблем.
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Не переохлаждайте смартфон
Чем холоднее, тем быстрее батарея садится. Чтобы смартфон критически быстро не разряжался, держите его во внутреннем кармане куртки и пользуйтесь гарнитурой.
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Не перегревайте
Избегайте любых экстремальных температур. Помните о том, что оптимальная температура для пользования телефоном – от 16 до 22 градусов.
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Уменьшите яркость
Уменьшите яркость до минимальной, но, разумеется, комфортного использования.
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Режим
Уменьшите время перехода смартфона в спящий режим. Экраны современных телефонов потребляют львиную долю энергии в режиме активности.
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Время менять
У любого аккумулятора есть свой ресурс. Обычно этот ресурс съедается в течение 2 – 3 лет. К сожалению, реабилитировать изношенный аккумулятор невозможно.
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