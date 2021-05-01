Оказывается с помощью некоторых манипуляций можно продлить срок жизни устройства. Что нужно сделать, чтобы смартфон не садился в разгаре рабочего дня, мы вам раскроем несколько секретов.

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Избавьтесь от ненужных программ

Просмотрите список программ и удалите все, что валяется по причине "авось когда-нибудь пригодится".



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Включите режим полета

Режим полета можно использовать не только в самолете, но и в любой ситуации, когда необходимо сэкономить заряд энергии и есть возможность отдохнуть от сотовой связи, WI-FI, Bluetooth и GPS.



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Отключите GPS

GPS-модуль один из главных пожирателей батареи. Чем хуже прием, тем больше смартфон тратит ресурсов, чтобы найти хороший сигнал.



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Ограничьте 3G / 4G

Да, передача данных на 3G и 4G позволяет пользоваться интернетом на высокой скорости. Но, к сожалению, эти стандарты передачи данных разряжают смартфон быстрее.

Модуль 2G тратит значительно меньше энергии.



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Отключите вибрацию

Вибрация – очень энергоемкая штука. Печатать без вибрации наверняка не составит проблем.



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Не переохлаждайте смартфон

Чем холоднее, тем быстрее батарея садится. Чтобы смартфон критически быстро не разряжался, держите его во внутреннем кармане куртки и пользуйтесь гарнитурой.



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Не перегревайте

Избегайте любых экстремальных температур. Помните о том, что оптимальная температура для пользования телефоном – от 16 до 22 градусов.



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Уменьшите яркость

Уменьшите яркость до минимальной, но, разумеется, комфортного использования.





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Режим

Уменьшите время перехода смартфона в спящий режим. Экраны современных телефонов потребляют львиную долю энергии в режиме активности.



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Время менять

У любого аккумулятора есть свой ресурс. Обычно этот ресурс съедается в течение 2 – 3 лет. К сожалению, реабилитировать изношенный аккумулятор невозможно.