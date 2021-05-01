Виявляється, за допомогою деяких маніпуляцій можна продовжити термін "життя" пристрою. Що саме потрібно зробити, щоб смартфон не сідав в розпалі робочого дня, ми вам розкриємо декілька секретів.
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Позбудьтеся від непотрібних програм
Перегляньте список програм і видаліть все, що валяється по причині "ану ж коли-небудь стане у пригоді".
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Включіть режим польоту
Режим польоту можна використовувати не тільки в літаку, але і в будь-якій ситуації, коли є необхідність заощадити заряд енергії та є можливість відпочити від стільникового зв'язку, WI-FI, Bluetooth і GPS.
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Відключіть GPS
GPS-модуль один з головних пожирачів батареї. Чим гірший прийом, тим більше смартфон витрачає ресурсів, щоб знайти хороший сигнал.
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Обмежте 3G / 4G
Так, передача даних на 3G і 4G дозволяє користуватися інтернетом на високій швидкості. Але, на жаль, ці стандарти передачі даних розряджають смартфон швидше.
Модуль 2G витрачає значно менше енергії.
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Відключіть вібрацію
Вібрація – дуже енергомістка штука. Друкувати без вібрування напевно не складе проблем.
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Не переохолоджуйте смартфон
Чим холодніше, тим швидше батарея сідає. Щоб смартфон критично швидко не розряджався, тримайте його у внутрішній кишені куртки й користуйтеся гарнітурою.
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Не перегрівайте
Уникайте будь-яких екстремальних температур. Пам'ятайте про те, що оптимальна температура для користування телефоном – від 16 до 22 градусів.
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Зменште яскравість
Зменште яскравість до мінімальної, але, зрозуміло, комфортного використання.
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Режим
Зменште час переходу смартфона в сплячий режим. Екрани сучасних телефонів споживають левову частку енергії в режимі активності.
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Час змінювати
У будь-якого акумулятора є свій ресурс. Зазвичай цей ресурс з'їдається протягом 2 – 3 років. На жаль, реабілітувати зношений акумулятор неможливо.
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