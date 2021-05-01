Виявляється, за допомогою деяких маніпуляцій можна продовжити термін "життя" пристрою. Що саме потрібно зробити, щоб смартфон не сідав в розпалі робочого дня, ми вам розкриємо декілька секретів.

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Позбудьтеся від непотрібних програм

Перегляньте список програм і видаліть все, що валяється по причині "ану ж коли-небудь стане у пригоді".

Видаліть непотрібні програми
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Включіть режим польоту

Режим польоту можна використовувати не тільки в літаку, але і в будь-якій ситуації, коли є необхідність заощадити заряд енергії та є можливість відпочити від стільникового зв'язку, WI-FI, Bluetooth і GPS.

Режим польоту
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Відключіть GPS

GPS-модуль один з головних пожирачів батареї. Чим гірший прийом, тим більше смартфон витрачає ресурсів, щоб знайти хороший сигнал.

Відключіть gps
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Обмежте 3G / 4G

Так, передача даних на 3G і 4G дозволяє користуватися інтернетом на високій швидкості. Але, на жаль, ці стандарти передачі даних розряджають смартфон швидше.

Модуль 2G витрачає значно менше енергії.

Обмежте 3 G
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Відключіть вібрацію

Вібрація – дуже енергомістка штука. Друкувати без вібрування напевно не складе проблем.

Включіть вібрацію
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Не переохолоджуйте смартфон

Чим холодніше, тим швидше батарея сідає. Щоб смартфон критично швидко не розряджався, тримайте його у внутрішній кишені куртки й користуйтеся гарнітурою.

Не переохолоджуйте
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Не перегрівайте

Уникайте будь-яких екстремальних температур. Пам'ятайте про те, що оптимальна температура для користування телефоном – від 16 до 22 градусів.

Не перегрівайте
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Зменште яскравість

Зменште яскравість до мінімальної, але, зрозуміло, комфортного використання.

Зменшіть яскравість
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Режим

Зменште час переходу смартфона в сплячий режим. Екрани сучасних телефонів споживають левову частку енергії в режимі активності.


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Час змінювати

У будь-якого акумулятора є свій ресурс. Зазвичай цей ресурс з'їдається протягом 2 – 3 років. На жаль, реабілітувати зношений акумулятор неможливо.

Змініть батарею
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