Як заснути за 60 секунд: корисний лайфхак
20 грудня 2021 , 23:51Читать новость на русском
Джерело:Healthline
Чимало людей страждають на безсоння, і причини цьому найрізноманітніші. Перш за все, на швидкість засинання та якість сну впливає екологія, спосіб життя, переживання тощо.
Якщо ви відчуваєте занепокоєння, стрес чи безсоння – вам може стати у пригоді техніка "4 – 7 – 8". Цей спосіб допоможе розслабитися та швидше заснути.
Цікаво У Новий рік із новим телевізором від ОLL.TV: як виграти крутий подарунок на свята
"4 –7 – 8"
Цей метод дихання поєднує в собі медитацію та візуалізацію. Варто зауважити, що при наявності астми або захворювань легень необхідно спершу проконсультуватися з лікарем.
Один цикл вправи: покрокова інструкція
- Злегка розкрийте губи, видихніть через рот, видавши характерний свистячий звук;
- Закрийте губи та тихо вдихніть через ніс.
- Порахуйте до 4.
- Затримайте подих на 7 секунд.
- Видихніть (зі свистячим звуком) протягом 8 секунд.
- Не надто зосереджуйтеся в кінці кожного циклу – спробуйте практикувати це "бездумно".
- Виконайте цикл за 4 повні вдихи.
Якщо однієї техніки недостатньо, її можна комбінувати з іншими лайфхаками, аби підвищити ефективність. До прикладу:
- маска для сну;
- білий шум;
- беруші;
- релакс-музика;
- ефірні олії, зокрема лаванда;
- зниження споживання кофеїну;
- йога перед сном.