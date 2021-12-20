Як заснути за 60 секунд: корисний лайфхак

Чимало людей страждають на безсоння, і причини цьому найрізноманітніші. Перш за все, на швидкість засинання та якість сну впливає екологія, спосіб життя, переживання тощо.

Якщо ви відчуваєте занепокоєння, стрес чи безсоння – вам може стати у пригоді техніка "4 – 7 – 8". Цей спосіб допоможе розслабитися та швидше заснути.

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"4 –7 – 8"

Цей метод дихання поєднує в собі медитацію та візуалізацію. Варто зауважити, що при наявності астми або захворювань легень необхідно спершу проконсультуватися з лікарем.

Один цикл вправи: покрокова інструкція

Злегка розкрийте губи, видихніть через рот, видавши характерний свистячий звук; Закрийте губи та тихо вдихніть через ніс. Порахуйте до 4. Затримайте подих на 7 секунд. Видихніть (зі свистячим звуком) протягом 8 секунд. Не надто зосереджуйтеся в кінці кожного циклу – спробуйте практикувати це "бездумно". Виконайте цикл за 4 повні вдихи.

Якщо однієї техніки недостатньо, її можна комбінувати з іншими лайфхаками, аби підвищити ефективність. До прикладу:

маска для сну;

білий шум;

беруші;

релакс-музика;

ефірні олії, зокрема лаванда;

зниження споживання кофеїну;

йога перед сном.