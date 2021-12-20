Якщо ви відчуваєте занепокоєння, стрес чи безсоння – вам може стати у пригоді техніка "4 – 7 – 8". Цей спосіб допоможе розслабитися та швидше заснути.

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"4 –7 – 8"

Цей метод дихання поєднує в собі медитацію та візуалізацію. Варто зауважити, що при наявності астми або захворювань легень необхідно спершу проконсультуватися з лікарем.

Один цикл вправи: покрокова інструкція

  1. Злегка розкрийте губи, видихніть через рот, видавши характерний свистячий звук;
  2. Закрийте губи та тихо вдихніть через ніс.
  3. Порахуйте до 4.
  4. Затримайте подих на 7 секунд.
  5. Видихніть (зі свистячим звуком) протягом 8 секунд.
  6. Не надто зосереджуйтеся в кінці кожного циклу – спробуйте практикувати це "бездумно".
  7. Виконайте цикл за 4 повні вдихи.

Якщо однієї техніки недостатньо, її можна комбінувати з іншими лайфхаками, аби підвищити ефективність. До прикладу:

  • маска для сну;
  • білий шум;
  • беруші;
  • релакс-музика;
  • ефірні олії, зокрема лаванда;
  • зниження споживання кофеїну;
  • йога перед сном.