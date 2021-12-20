Если вы чувствуете беспокойство, стресс или бессонницу – вам может пригодиться техника "4 – 7 – 8". Этот способ поможет расслабиться и быстрее уснуть.

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"4 –7 – 8"

Этот способ дыхания сочетает в себе медитацию и визуализацию. Следует отметить, что при наличии астмы или заболеваний легких необходимо сперва проконсультироваться с врачом.

Один цикл упражнения: пошаговая инструкция

  1. Слегка раскройте губы, выдохните через рот, издав характерный свистящий звук;
  2. Закройте губы и тихо вдохните через нос.
  3. Сосчитайте до 4.
  4. Задержите дыхание на 7 секунд.
  5. Выдохните (со свистящим звуком) в течение 8 секунд.
  6. Не слишком сосредотачивайтесь в конце каждого цикла – попробуйте практиковать это "бездумно".
  7. Выполните цикл за 4 полных вдоха.

Если одной техники недостаточно, ее можно комбинировать с другими лайфхаками, чтобы повысить эффективность. К примеру:

  • маска для сна;
  • белый шум;
  • беруши;
  • релакс-музыка;
  • эфирные масла, в частности лаванда;
  • снижение потребления кофеина;
  • йога перед сном.