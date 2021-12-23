Перед Новим роком не достатньо лише купити усім подарунки, потрібно ще й запакувати їх. На цьому етапі й виникає найбільше складнощів, оскільки більшість людей роблять це власноруч. І часом видається, аби красиво обгорнути коробки, потрібна справжня магія.

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Так, найпоширенішою проблемою є те, коли відрізаного шматка новорічного паперу виявляється замало, щоб у нього повністю загорнути подарунок. У цьому випадку не обов'язково відрізати новий (уже більший) клаптик, є простіший вихід.

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Святковий лайфхак для запаковування подарунків

Так, якщо відрізаного шматка пакувального паперу недостатньо, не поспішайте його викидати. Спробуйте просто розмістити коробку по діагоналі, тобто повернути її на 45°. Далі згинайте папір до центру коробки з подарунком (не забувайте підгинати все зайве, щоб не стирчало з боків упаковки). Під час останнього згину зафіксуйте папір скотчем. На це місце згодом можна прикріпити святкову наклейку або бант.

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Зверніть увагу, що цей спосіб підійде для подарунків квадратної або прямокутної форми.