Перед Новым годом не достаточно только купить всем подарки, нужно еще и упаковать их. На этом этапе и возникает больше всего сложностей, поскольку большинство людей делают это собственноручно. И иногда кажется, чтобы красиво обернуть коробки, нужна настоящая магия.
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Так, самой распространенной проблемой является то, когда отрезанного куска новогодней бумаги маловато, чтобы в него полностью завернуть подарок. В этом случае необязательно отрезать новый (уже больший) лоскут, есть более простой выход.
Праздничный лайфхак для упаковки подарков
- Так, если отрезанного куска упаковочной бумаги недостаточно, не торопитесь выбрасывать его.
- Попытайтесь просто разместить коробку по диагонали, то есть повернуть ее на 45°.
- Далее сгибайте бумагу в центр коробки с подарком (не забывайте подгибать все лишнее, чтобы не торчало по бокам упаковки).
- Во время последнего изгиба зафиксируйте бумагу скотчем. На это место потом можно прикрепить праздничную наклейку или бант.
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