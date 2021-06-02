Як за 30 секунд зняти каблучку з набряклого пальця: відео

Періодично у людей, які носять каблучки виникають ситуації, коли ці аксесуари важко зняти з набряклих пальців. У таких випадках доводиться використовувати мило, крем, олію та інші найбільш несподівані способи, які вкрай рідко бувають дієвими.

Для таких ситуацій ми підготували відео, завдяки якому ви зможете навчитися швидко знімати каблучки з пальців. Процес нескладний, але потребує максимальної концентрації.

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Здебільшого пальці набрякають через певні причини:

стрес,

зміни у вазі,

вживання великої кількості води,

тривалий переліт,

поїдання їжі з великою кількістю солі,

вагітність,

травми пальця.

Не чекайте на гарний настрій. Створіть його самостійно, запросивши друзів на коктейль із

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Якщо ви відчуваєте, що пальці починають набрякати, краще одразу зняти всі аксесуари й не доводити ситуацію до критичного стану.

У випадку, якщо простим способом каблучки зняти неможливо, скористайтеся нашим лайфхаком.

Коли будете знімати каблучку, обов'язково будьте обережні з гострими предметами й не поспішайте в процесі. Якщо не зможете впоратися самостійно, зверніться за допомогою.

Детально, як зняти каблучку з опухлого пальця дивіться у відео: