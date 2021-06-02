Для таких ситуацій ми підготували відео, завдяки якому ви зможете навчитися швидко знімати каблучки з пальців. Процес нескладний, але потребує максимальної концентрації.
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Здебільшого пальці набрякають через певні причини:
- стрес,
- зміни у вазі,
- вживання великої кількості води,
- тривалий переліт,
- поїдання їжі з великою кількістю солі,
- вагітність,
- травми пальця.
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Якщо ви відчуваєте, що пальці починають набрякати, краще одразу зняти всі аксесуари й не доводити ситуацію до критичного стану.
У випадку, якщо простим способом каблучки зняти неможливо, скористайтеся нашим лайфхаком.
Коли будете знімати каблучку, обов'язково будьте обережні з гострими предметами й не поспішайте в процесі. Якщо не зможете впоратися самостійно, зверніться за допомогою.
Детально, як зняти каблучку з опухлого пальця дивіться у відео: