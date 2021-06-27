Як відомо, вентилятор допомагає охолодити лептоп, і, якщо його не перевантажувати, рівень шуму буде ледь помітним. Ми розкажемо, як попередити появу дивних звуків і боротись з ними.

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Причини появи шуму

Перевантаження пристрою



Робіть перерву під час роботи, вона потрібна ноутбуку / Фото Pinterest

Якщо ваш пристрій працює безперебійно 8-годинний робочий день і виконує складні операції, це призводить до перегрівання ноутбука. В результаті – вентилятор збільшує потужність, що створює додатковий шум. Рекомендуємо не зловживати тривалими ігровими сеансами та робити паузи в роботі, щоб лептоп міг охолодитись.

Погано закріплені деталі

Якщо, крім шуму вентилятора, ви чуєте інші звуки, – перевірте, чи добре закріплені всі деталі всередині. При необхідності, зверніться до перевірених центрів, де лагодять техніку.

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Пил

Якщо ваш пристрій почав шуміти нещодавно і раніше ви цього не помічали навіть під час ігор, справа може бути в пилу. Його накопичення перешкоджає нормальній роботі вентилятора, як результат – ви чуєте характерний шум.

Нерівна поверхня



Ноутбук має стояти на рівній твердій поверхні / Фото Unsplash

Якщо під час роботи ви відчуваєте вібрацію, перевірте, чи рівно стоїть ваш ноутбук. Системний блок дає про себе знати, коли поверхня, на якій він лежить, хитка.

Жорсткий диск

Ще одна причина гучної роботи лептопа приховується у жорсткому диску. Його магнітні головки видають неприємні звуки клацання. Це трапляється при посиленій роботі.

Що робити, якщо ноутбук шумить, гріється?

Оновіть драйвери і Bios

Не ігноруйте оновлення, адже вони дуже важливі та неабияк впливають на працездатність пристрою. Відвідайте сайт виробника і завантажте звідти драйвери. Це підвищить швидкість роботи та допоможе позбутися шуму і перегрівання.

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Почистьте ноутбук від пилу



Краще довірте цю справу професіоналам / Фото Unsplash

Пил та дрібне сміття уповільнюють роботу переносного комп'ютера. Вони ускладнюють обертання, що провокує появу шуму. До того ж регулярне очищення кулерів допоможе продовжити життя вашому лептопу.

Почистити ноутбук можна в домашніх умовах. Для цього: