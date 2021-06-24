Ми вас легко переконаємо, що старий телевізор можна перетворити на нову потрібну річ, яка стане справжньою окрасою вашого дому. Ділимось ідеями, як це зробити.
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Простір для домашніх улюбленців
Зі старого телевізора вийде чудовий будиночок для домашніх улюбленців. Застеліть основу м’яким покривалом чи килимом і покладіть туди улюблені іграшки вашої тваринки.
Ідеальний будинок для котика / Фото Pinterest
Акваріум
Ваш старий телевізор може стати стильним та оригінальним акваріумом для рибок. Витягніть все непотрібне з середини, а натомість поставте туди скляний куб із водою.
Створіть новий простір для риб / Фото Pinterest
Бар
Бар для улюблених напоїв зі старого телевізора. Таке оригінальне рішення точно оцінять ваші друзі.
Можете додати підсвітку у новий бар / Фото Pinterest
Місце для вазонів
Телевізор також можна переробити у куточок для вазонів. Таким чином ви зможете захистити рослини від надмірного сонячного світла.
Яке стильне місце для вазонів / Фото Pinterest
Книжкова полиця
Зі старого телевізора можна зробити чудову поличку для книг. Тож трішки креативу – і новий елемент інтер'єру готовий!
Тепер всі книги будуть впорядковані / Фото Pinterest
Поличка для канцелярії та дрібничок
Окрім книжкової полиці, ви можете також створити і підставку для ваших олівців, планера та підручників, якими користуєтесь щодня.
Яскрава полиця для речей / Фото Pinterest
Ця креативна тумба буде чудово виглядати поруч з ліжком / Фото Pinterest
Міністолик
Така підставка для напоїв точно буде зручною та практичною деталлю у вашій домівці. Екран телевізора слугуватиме стільницею, а всередину можна покласти улюблені журнали чи інші речі.
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Комод
Якщо старих телевізорів у вас кілька, ви можете створити з них креативний комод. Поставте телевізори один на один і у вас вдома з'явиться додаткове місце для речей.
Пофарбуйте телевізори і поскладайте один на один / Фото Pinterest
Додаткове місце для взуття та інших речей / Фото Pinterest
Предмет декору
Неробочий телевізор за допомогою фарб можна перетворити на стильну деталь, яка буде прикрашати вашу домівку.
Телевізор прикрашений вишивкою / Фото Pinterest
Це перевтілення просто вражає / Фото Pinterest