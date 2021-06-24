Ми вас легко переконаємо, що старий телевізор можна перетворити на нову потрібну річ, яка стане справжньою окрасою вашого дому. Ділимось ідеями, як це зробити.

Цікаво знати Неймовірна насолода: польський бренд Soplica анонсував нову десертну лінійку

Простір для домашніх улюбленців

Зі старого телевізора вийде чудовий будиночок для домашніх улюбленців. Застеліть основу м’яким покривалом чи килимом і покладіть туди улюблені іграшки вашої тваринки.


Ідеальний будинок для котика / Фото Pinterest

Акваріум

Ваш старий телевізор може стати стильним та оригінальним акваріумом для рибок. Витягніть все непотрібне з середини, а натомість поставте туди скляний куб із водою.


Створіть новий простір для риб / Фото Pinterest

Бар

Бар для улюблених напоїв зі старого телевізора. Таке оригінальне рішення точно оцінять ваші друзі.


Можете додати підсвітку у новий бар / Фото Pinterest

Місце для вазонів

Телевізор також можна переробити у куточок для вазонів. Таким чином ви зможете захистити рослини від надмірного сонячного світла.


Яке стильне місце для вазонів / Фото Pinterest

Книжкова полиця

Зі старого телевізора можна зробити чудову поличку для книг. Тож трішки креативу – і новий елемент інтер'єру готовий!


Тепер всі книги будуть впорядковані / Фото Pinterest

Поличка для канцелярії та дрібничок

Окрім книжкової полиці, ви можете також створити і підставку для ваших олівців, планера та підручників, якими користуєтесь щодня.


Яскрава полиця для речей / Фото Pinterest


Ця креативна тумба буде чудово виглядати поруч з ліжком / Фото Pinterest

Міністолик

Така підставка для напоїв точно буде зручною та практичною деталлю у вашій домівці. Екран телевізора слугуватиме стільницею, а всередину можна покласти улюблені журнали чи інші речі.

До теми Оновлюємо інтер'єр без витрат: фото старих меблів, які додали стилю помешканню

Комод

Якщо старих телевізорів у вас кілька, ви можете створити з них креативний комод. Поставте телевізори один на один і у вас вдома з'явиться додаткове місце для речей.


Пофарбуйте телевізори і поскладайте один на один / Фото Pinterest


Додаткове місце для взуття та інших речей / Фото Pinterest

Предмет декору

Неробочий телевізор за допомогою фарб можна перетворити на стильну деталь, яка буде прикрашати вашу домівку.


Телевізор прикрашений вишивкою / Фото Pinterest

Це перевтілення просто вражає / Фото Pinterest