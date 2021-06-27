Как известно, вентилятор помогает охладить ноутбук, и, если его не перегружать, уровень шума будет едва заметным. Мы расскажем, как предупредить появление странных звуков и бороться с ними.
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Причины появления шума
Перегрузка устройства
Делайте перерыв во время работы, он нужен ноутбуку / Фото Pinterest
Если устройство работает бесперебойно 8-часовой рабочий день и выполняет сложные операции, это приводит к перегреву ноутбука. В результате – вентилятор увеличивает мощность, что создает дополнительный шум. Рекомендуем не злоупотреблять длительными игровыми сеансами и делать паузы в работе, чтобы лэптоп мог охладиться.
Плохо закрепленные детали
Если, кроме шума вентилятора, вы слышите другие звуки – проверьте, хорошо ли закреплены все детали внутри. При необходимости, обратите к проверенным центров, где чинят технику.
Пыль
Если устройство начал шуметь недавно и раньше вы этого не замечали даже во время игр, дело может быть в пыли. Ее накопление препятствует нормальной работе вентилятора. В результате – вы слышите характерный шум.
Неровная поверхность
Ноутбук должен стоять на ровной твердой поверхности / Фото Unsplash
Если во время работы вы чувствуете вибрацию, проверьте, ровно ли стоит ваш ноутбук. Системный блок дает о себе знать, когда поверхность, на которой он лежит, шаткая.
Жесткий диск
Еще одна причина громкой работы лэптопа скрывается в жестком диске. Его магнитные головки выдают неприятные звуки щелчок. Это случается при усиленной работе.
Что делать, если ноутбук шумит, греется?
Обновите драйверы и Bios
Не игнорируйте обновления, ведь они очень важны и изрядно влияют на работоспособность устройства. Посетите сайт и загрузите оттуда драйверы. Это повысит скорость работы и поможет избавиться шума и перегрева.
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Почистите ноутбук от пыли
Лучше доверьте это дело профессионалам / Фото Unsplash
Пыль и мелкий мусор замедляют работу переносного компьютера. Они затрудняют вращения, провоцируют появление шума. К тому же регулярное очищение кулеров поможет продлить жизнь вашему лэптопу.
Почистить ноутбук можно в домашних условиях. Для этого:
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приобретите кисточки с синтетическим ворсом;
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чистку следует проводить на твердой ровной поверхности, чтобы не потерять какие-то мелкие детали;
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для раскрутки винтов рекомендуем использовать отвертку с магнитом;
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если ваш ноутбук еще на гарантии, лучше не чистить его самостоятельно: снятие крышки аннулирует ее;
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нельзя чистить самостоятельно ноутбук, если до сих пор вы этого не делали. Советуем в таком случае обратиться к специалистам, которые не навредят устройству.