Как известно, вентилятор помогает охладить ноутбук, и, если его не перегружать, уровень шума будет едва заметным. Мы расскажем , как предупредить появление странных звуков и бороться с ними.

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Причины появления шума

Перегрузка устройства



Делайте перерыв во время работы, он нужен ноутбуку / Фото Pinterest

Если устройство работает бесперебойно 8-часовой рабочий день и выполняет сложные операции, это приводит к перегреву ноутбука. В результате – вентилятор увеличивает мощность, что создает дополнительный шум. Рекомендуем не злоупотреблять длительными игровыми сеансами и делать паузы в работе, чтобы лэптоп мог охладиться.

Плохо закрепленные детали

Если, кроме шума вентилятора, вы слышите другие звуки – проверьте, хорошо ли закреплены все детали внутри. При необходимости, обратите к проверенным центров, где чинят технику.

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Пыль

Если устройство начал шуметь недавно и раньше вы этого не замечали даже во время игр, дело может быть в пыли. Ее накопление препятствует нормальной работе вентилятора. В результате – вы слышите характерный шум.

Неровная поверхность



Ноутбук должен стоять на ровной твердой поверхности / Фото Unsplash

Если во время работы вы чувствуете вибрацию, проверьте, ровно ли стоит ваш ноутбук. Системный блок дает о себе знать, когда поверхность, на которой он лежит, шаткая.

Жесткий диск

Еще одна причина громкой работы лэптопа скрывается в жестком диске. Его магнитные головки выдают неприятные звуки щелчок. Это случается при усиленной работе.

Что делать, если ноутбук шумит, греется?

Обновите драйверы и Bios

Не игнорируйте обновления, ведь они очень важны и изрядно влияют на работоспособность устройства. Посетите сайт и загрузите оттуда драйверы. Это повысит скорость работы и поможет избавиться шума и перегрева.

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Почистите ноутбук от пыли



Лучше доверьте это дело профессионалам / Фото Unsplash

Пыль и мелкий мусор замедляют работу переносного компьютера. Они затрудняют вращения, провоцируют появление шума. К тому же регулярное очищение кулеров поможет продлить жизнь вашему лэптопу.

Почистить ноутбук можно в домашних условиях. Для этого: