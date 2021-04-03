Як влаштувати вечірку під час локдауну: корисні поради

Локдаун – це ще не привід сумувати, нудитися і просто сидіти вдома в чотирьох стінах. Особливо сьогодні, у Всесвітній день вечірок. Радимо вам розслабитися і влаштувати найкращу онлайн-вечірку з друзями та близькими.

Для цього вам не доведеться порушувати правила зустрічей чи контактувати з великою кількістю людей. Варто лише грамотно все продумати й завчасно розпочати організацію.

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Виберіть платформу

Перш за все потрібно обрати платформу, де ви будете проводити онлайн-вечірку. Серед величезної кількості месенджерів і програм для відеоконференцій складно обрати той варіант, який найкраще підійде вам та вашим друзям. Тому ми радимо віддати перевагу тим програмам, які встановлені у всіх ваших близьких. Завдяки цьому ви зможете уникнути подальших труднощів.

Завчасно визначтеся з платформою для проведення вечірки, повідомте про свій вибір усіх запрошених і попросіть встановити необхідні налаштування. Під час вибору платформи обов'язково врахуйте кількість запрошених гостей, адже кожна програма має певну максимальну кількість учасників відеоконференції.

Оберіть найзручнішу платформу для проведення вечірки / Фото Freepik

Запрошення на вечірку

За бажанням можете створити спеціальні запрошення на вечірку. Для цього спочатку визначтеся, у якому форматі краще їх оформити: електронному чи друкованому. Паперові запрошення доречні здебільшого у випадку дня народження, а от для класичної вечірки краще відправляйте онлайн-листівки з обов'язковим посиланням на відеоконференцію, датою та часом проведення та іншими даними.

Створіть оригінальне запрошення на онлайн-вечірку / Фото Chudo-salon

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Тематика вечірки

Для того, щоб тусовка вдалася, потрібно трохи покреативити, тому обов'язково придумайте тему для вашої вечірки. Для прикладу, якщо в іменинника день народження, організуйте свято в його "улюбленому кольорі". Якщо це звичайна віртуальна вечеря, домовтеся про наявність однакової основної страви. Загалом, трішки увімкніть свою фантазію.

Визначтеся з тематикою вечірки / Фото Successiblelife

Ідеї для онлайн-вечірки:

дегустація вин,

віртуальна дискотека,

ніч ігор,

книжковий клуб,

спільне заняття спортом,

хобі-клас,

кулінарний курс,

уроки малювання,

смішні вікторини та загадки,

рукоділля,

кіномарафон.

Декор та їжа

Залежно від тематики вечірки радимо прикрасити кімнату, в якій буде відбуватися онлайн-вечірка. Для цього задекоруйте стіни кульками або різними паперовими чи дерев'яними декоративними елементами. Усе необхідне можете замовити онлайн або зробити своїми руками.

Окрім цього, подбайте про те, щоб під час вечірки ви могли щось перекусити й мали біля себе напої. За домовленістю можете разом з іншими учасниками вечірки купити чи приготувати однакові страви.

Запасіться улюбленими напоями та смаколиками / Фото Tatler