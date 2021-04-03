Как устроить вечеринку во время локдауна: полезные советы
Локдаун – это еще не повод грустить, скучать и просто сидеть дома в четырех стенах. Особенно сегодня, во Всемирный день вечеринок. Советуем вам расслабиться и устроить лучшую онлайн-вечеринку с друзьями и близкими.
Источник:24 канал
Для этого вам не придется нарушать правила встреч или контактировать с большим количеством людей. Стоит только грамотно все продумать и заранее начать организацию.
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Выберите платформу
Прежде всего нужно выбрать платформу, где вы будете проводить онлайн-вечеринку. Среди огромного количества мессенджеров и программ для видеоконференций сложно выбрать тот вариант, который лучше всего подойдет вам и вашим друзьям. Поэтому мы советуем отдать предпочтение тем программам, которые установлены во всех ваших близких. Благодаря этому вы сможете избежать дальнейших трудностей.
Заранее определитесь с платформой для проведения вечеринки, сообщите о своем выборе всем приглашенным и попросите установить необходимые настройки. При выборе платформы обязательно учтите количество приглашенных гостей, ведь каждая программа имеет определенное максимальное количество участников видеоконференции.
Выберите удобную платформу для проведения вечеринки / Фото Freepik
Приглашение на вечеринку
По желанию можете создать специальные приглашения на вечеринку. Для этого сначала определитесь, в каком формате лучше их оформить: электронном или печатном. Печатные приглашения уместны в основном в случае дня рождения, а вот для классической вечеринки лучше отправляйте онлайн-открытки с обязательной ссылкой на видеоконференцию, датой, временем проведения и другими данными.
Создайте оригинальное приглашение на онлайн-вечеринку / Фото Chudo-salon
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Тематика вечеринки
Для того чтобы тусовка удалась, нужно немного покреативить, поэтому обязательно придумайте тему для вашей вечеринки. Например, если у именинника день рождения, организуйте праздник в его "любимом цвете". Если это обычный виртуальный ужин, договоритесь о наличии одинакового блюда. В общем, немного включите свою фантазию.
Определитесь с тематикой вечеринки / Фото Successiblelife
Идеи для онлайн-вечеринки:
- дегустация вин,
- виртуальная дискотека,
- ночь игр,
- книжный клуб,
- совместное занятие спортом,
- хобби-класс,
- кулинарный курс,
- уроки рисования,
- смешные викторины и загадки,
- рукоделие,
- киномарафон.
Декор и еда
В зависимости от тематики вечеринки советуем украсить комнату, в которой будет происходить онлайн-вечеринка. Для этого задекорируйте стены шариками или различными бумажными и деревянными декоративными элементами. Все необходимое можно заказать онлайн или сделать своими руками.
Кроме этого, позаботьтесь о том, чтобы во время вечеринки вы могли перекусить и имели возле себя напитки. По договоренности можете вместе с другими участниками вечеринки купить или приготовить одинаковые блюда.
Запаситесь любимыми напитками и сладостями / Фото Tatler
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