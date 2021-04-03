Локдаун – это еще не повод грустить, скучать и просто сидеть дома в четырех стенах. Особенно сегодня, во Всемирный день вечеринок. Советуем вам расслабиться и устроить лучшую онлайн-вечеринку с друзьями и близкими.

Для этого вам не придется нарушать правила встреч или контактировать с большим количеством людей. Стоит только грамотно все продумать и заранее начать организацию.

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Выберите платформу

Прежде всего нужно выбрать платформу, где вы будете проводить онлайн-вечеринку. Среди огромного количества мессенджеров и программ для видеоконференций сложно выбрать тот вариант, который лучше всего подойдет вам и вашим друзьям. Поэтому мы советуем отдать предпочтение тем программам, которые установлены во всех ваших близких. Благодаря этому вы сможете избежать дальнейших трудностей.

Заранее определитесь с платформой для проведения вечеринки, сообщите о своем выборе всем приглашенным и попросите установить необходимые настройки. При выборе платформы обязательно учтите количество приглашенных гостей, ведь каждая программа имеет определенное максимальное количество участников видеоконференции.

Выберите удобную платформу для проведения вечеринки / Фото Freepik

Приглашение на вечеринку

По желанию можете создать специальные приглашения на вечеринку. Для этого сначала определитесь, в каком формате лучше их оформить: электронном или печатном. Печатные приглашения уместны в основном в случае дня рождения, а вот для классической вечеринки лучше отправляйте онлайн-открытки с обязательной ссылкой на видеоконференцию, датой, временем проведения и другими данными.

Создайте оригинальное приглашение на онлайн-вечеринку / Фото Chudo-salon

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Тематика вечеринки

Для того чтобы тусовка удалась, нужно немного покреативить, поэтому обязательно придумайте тему для вашей вечеринки. Например, если у именинника день рождения, организуйте праздник в его "любимом цвете". Если это обычный виртуальный ужин, договоритесь о наличии одинакового блюда. В общем, немного включите свою фантазию.

Определитесь с тематикой вечеринки / Фото Successiblelife

Идеи для онлайн-вечеринки:

дегустация вин,

виртуальная дискотека,

ночь игр,

книжный клуб,

совместное занятие спортом,

хобби-класс,

кулинарный курс,

уроки рисования,

смешные викторины и загадки,

рукоделие,

киномарафон.

Декор и еда

В зависимости от тематики вечеринки советуем украсить комнату, в которой будет происходить онлайн-вечеринка. Для этого задекорируйте стены шариками или различными бумажными и деревянными декоративными элементами. Все необходимое можно заказать онлайн или сделать своими руками.

Кроме этого, позаботьтесь о том, чтобы во время вечеринки вы могли перекусить и имели возле себя напитки. По договоренности можете вместе с другими участниками вечеринки купить или приготовить одинаковые блюда.

Запаситесь любимыми напитками и сладостями / Фото Tatler