Що казати гостям, щоб вони почували себе комфортно: корисні поради
Якщо ви організовуєте вечірку або просто запросили друзів на спокійні посиденьки, то кожен з них точно хоче почувати себе комфортно та невимушено. Це більшою мірою залежить саме від вас. Тому ви повинні подбати про смачні страви, приємну атмосферу та веселі розваги.
Джерело:24 канал
Для того, щоб "новенькі" гості не ніяковіли й могли веселитися, ви повинні докласти для цього зусиль. Насамперед ви повинні слідкувати за своїм мовленням і допомагати розслабитися усім, хто у вас гостює.
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"Беріть із собою..."
Зайва метушня на кухні у той час, коли прийшли гості недоречна і дуже класно, коли друзі приносять смаколики із собою. Проте не варто акцентувати на цьому увагу і робити так, щоб це було обов'язковою умовою гостювання. Ви можете сказати друзям, що було б чудово, якби вони взяли щось смачненьке, але значно краще, якщо вони прийдуть в гарному настрої.
Не варто казати гостям, щоб вони в обов'язковому порядку щось приносили / Фото Trinixy
"Я такий радий, що ти тут"
Заспокійлива фраза тим, хто незаплановано прийшов у гості, або для тих, хто з'явився надто рано чи навпаки спізнився. Цією фразою ви зможете показати свою приязнь до гостей, а також наголосити на тому, що ви по-справжньому раді їх бачити. Головне, робіть це щиро та природно.
"Хтось може мені допомогти?" / "Допоможи мені, будь ласка"
Універсальна фраза у випадку, якщо ви бачите, що хтось нудьгує або почуває себе некомфортно в новій компанії. У такий спосіб ви отримаєте допомогу від людини, яка цього щиро захоче, розважите її та зможете трішки розвеселити.
Просіть про допомогу в гостей, які тривалий час почувають себе не у своїй тарілці / Фото Incomartour
"Розкажи про своє…"
Щира зацікавленість людиною завжди дозволяє налаштуватися на доброзичливу та спокійну атмосферу. Для того, щоб ваші гості розслабилися, можете запитати у них про те, що вони найбільше люблять. Такі розповіді можуть покращить настрій і зав'язати цікаву бесіду між усіма гостями.
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"Не переймайся, ми планували замовити…"
Досить часто трапляються ситуації, коли гості не встигають щось купити, тому приходять "з порожніми руками". Через це соромляться, ніяковіють і почувають себе незручно. Особливий дискомфорт батькам доставляють випадки, коли діти ніяк не можуть наїстися, і гості розуміють, що тарілки на столі стають пустими з шаленою швидкістю.
Навіть у таких ситуаціях можна "розрядити" атмосферу і всіх заспокоїти, сказавши, щоб ніхто не переймався, адже все одно всі хотіли замовити суші, піцу чи інші смаколики.
"Я ціную людей, а не речі"
Під час вечірки не уникнути навіть мінімальних пошкоджень у квартирі. Тому якщо це сталося, не варто сумувати чи тим більше злитися. Заспокойте людину, яка незграбно щось пошкодила і скажіть, що це просто речі, які можна відремонтувати чи замінити. Наголосіть на тому, що вам важливі позитивні емоції усіх гостей, а не практичні предмети інтер'єру.
Заспокойте людей, які випадково пошкодили посуд чи інші речі / Фото Delfi
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