Якщо ви організовуєте вечірку або просто запросили друзів на спокійні посиденьки, то кожен з них точно хоче почувати себе комфортно та невимушено. Це більшою мірою залежить саме від вас. Тому ви повинні подбати про смачні страви, приємну атмосферу та веселі розваги.

Для того, щоб "новенькі" гості не ніяковіли й могли веселитися, ви повинні докласти для цього зусиль. Насамперед ви повинні слідкувати за своїм мовленням і допомагати розслабитися усім, хто у вас гостює.

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"Беріть із собою..."

Зайва метушня на кухні у той час, коли прийшли гості недоречна і дуже класно, коли друзі приносять смаколики із собою. Проте не варто акцентувати на цьому увагу і робити так, щоб це було обов'язковою умовою гостювання. Ви можете сказати друзям, що було б чудово, якби вони взяли щось смачненьке, але значно краще, якщо вони прийдуть в гарному настрої.

Не варто казати гостям, щоб вони в обов'язковому порядку щось приносили / Фото Trinixy

"Я такий радий, що ти тут"

Заспокійлива фраза тим, хто незаплановано прийшов у гості, або для тих, хто з'явився надто рано чи навпаки спізнився. Цією фразою ви зможете показати свою приязнь до гостей, а також наголосити на тому, що ви по-справжньому раді їх бачити. Головне, робіть це щиро та природно.

"Хтось може мені допомогти?" / "Допоможи мені, будь ласка"

Універсальна фраза у випадку, якщо ви бачите, що хтось нудьгує або почуває себе некомфортно в новій компанії. У такий спосіб ви отримаєте допомогу від людини, яка цього щиро захоче, розважите її та зможете трішки розвеселити.

Просіть про допомогу в гостей, які тривалий час почувають себе не у своїй тарілці / Фото Incomartour

"Розкажи про своє…"

Щира зацікавленість людиною завжди дозволяє налаштуватися на доброзичливу та спокійну атмосферу. Для того, щоб ваші гості розслабилися, можете запитати у них про те, що вони найбільше люблять. Такі розповіді можуть покращить настрій і зав'язати цікаву бесіду між усіма гостями.

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"Не переймайся, ми планували замовити…"

Досить часто трапляються ситуації, коли гості не встигають щось купити, тому приходять "з порожніми руками". Через це соромляться, ніяковіють і почувають себе незручно. Особливий дискомфорт батькам доставляють випадки, коли діти ніяк не можуть наїстися, і гості розуміють, що тарілки на столі стають пустими з шаленою швидкістю.

Навіть у таких ситуаціях можна "розрядити" атмосферу і всіх заспокоїти, сказавши, щоб ніхто не переймався, адже все одно всі хотіли замовити суші, піцу чи інші смаколики.

"Я ціную людей, а не речі"

Під час вечірки не уникнути навіть мінімальних пошкоджень у квартирі. Тому якщо це сталося, не варто сумувати чи тим більше злитися. Заспокойте людину, яка незграбно щось пошкодила і скажіть, що це просто речі, які можна відремонтувати чи замінити. Наголосіть на тому, що вам важливі позитивні емоції усіх гостей, а не практичні предмети інтер'єру.

Заспокойте людей, які випадково пошкодили посуд чи інші речі / Фото Delfi