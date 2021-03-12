Як вижити в диких умовах: 5 кінематографічних міфів, у які не варто вірити

Джерело:Toppont
Досить часто переглядаючи фільми про виживання в диких умовах, ми не задумуючись віримо в усе, що бачимо. У результаті, потрапляючи в стресові умови, ми пригадуємо подібні ситуації, які бачили в улюблених трилерах чи бойовиках і намагаємося врятуватися подібним способом.
Такі вчинки можуть призвести до катастрофічних наслідків. Саме тому ми розвіємо 5 поширених кінематографічних міфів, у які не варто вірити.
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Якщо ви будете кип'ятити воду, то будьте певні, що таким чином ви зможете позбутися усіх бактерій, які є в рідині. Проте вода аж ніяк не втратить інші шкідливі речовини, які в ній можуть бути. Для цього варто зробити процес фільтрації.
Кип'ятіння води не робить рідину безпечною для вживання / Фото Shkola-v.blogspot
Ви будете здивовані, але багато людей впевнені в тому, що якщо суші готують із сирих інгредієнтів, то зловивши у будь-якій водоймі будь-який вид риби, її можна їсти у такому ж вигляді. Насправді вживання такої їжі може спричинити харчове отруєння. Перебуваючи у дикій природі без ліків, такий вчинок може призвести до серйозних наслідків. Краще спробуйте будь-яким чином розвести багаття і по можливості зварити чи посмажити свою здобич.
Вживання сирої їжі може спричинити харчове отруєння / Фото Ideas.ted
У багатьох фільмах ми бачили персонажів, які ховалися в печерах і вважали, що розводити багаття там найбезпечніше. Але вогонь може нагрівати каміння, у результаті чого воно може зсовуватися. Це загрожуватиме не лише здоров'ю, а й життю. Найкраще розводити багаття перед самим входом у печеру.
Краще не розводити багаття в печері / Фото Vecteezy
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Опинившись в пустелі без особистих речей та засобів для виживання, першочергово потрібно знайти можливість захиститися від сонця. Це дуже складно, але вам потрібно перейти туди, де є тінь. Також дуже важливо перебувати в такому положенні, щоб не торкатися гарячого піску. Тільки після цього варто думати про пошуки води.
У пустелі потрібно знайти можливість заховатися від сонця / Фото Twitter
Опинившись у критичній ситуації серед дикої природи, воду справді потрібно берегти та вживаючи, розподіляти на максимально тривалий час. Але якщо ви опинилися у країні з жарким кліматом, то будьте готові до того, що значна кількість рідини через палке сонце та високу температуру буде просто випаровуватися.
При високій температурі повітря вода може випаровуватися/ Фото Nurqanatbaizaq.islam