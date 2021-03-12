Достаточно часто просматривая фильмы о выживании в диких условиях, мы не задумываясь верим во все, что видим. В результате, попадая в стрессовые условия, мы вспоминаем подобные ситуации, которые видели в любимых триллерах или боевиках и пытаемся спастись подобным способом.

Такие поступки могут привести к катастрофическим последствиям. Именно поэтому мы развеем 5 распространенных кинематографических мифов, в которые не стоит верить.

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1. Если вскипятить воду, она станет безопасной для употребления

Если вы будете кипятить воду, то будьте уверены, что таким образом вы сможете избавиться от всех бактерий, которые есть в жидкости. Однако вода отнюдь не потеряет другие вредные вещества, которые в ней могут быть. Для этого следует сделать процесс фильтрации.

Кипячение воды не делает жидкость безопасной для употребления / Фото Shkola-v.blogspot

2. Выловленную в водоеме рыбу можно есть сырой

Вы будете удивлены, но многие люди уверены в том, что если суши готовят из сырых ингредиентов, то поймав в любом водоеме любой вид рыбы, ее можно есть в таком же виде. На самом деле употребление такой пищи может привести к пищевому отравлению. Находясь в дикой природе без лекарств, такой поступок может привести к серьезным последствиям. Лучше попробуйте любым образом развести костер и по возможности сварить или пожарить свою добычу.

Употребление сырой пищи может вызвать пищевое отравление / Фото Ideas.ted

3. В пещере безопаснее всего разводить костер

Во многих фильмах мы видели персонажей, которые прятались в пещерах и считали, что разводить костер там безопаснее. Но огонь может нагревать камни, в результате чего они могут сдвигаться. Это опасно не только для здоровья, но и для жизни. Лучше разводить костер перед самым входом в пещеру.

Лучше не разводить костер в пещере / Фото Vecteezy

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4. В пустыне самое важное иметь воду

Оказавшись в пустыне без личных вещей и средств для выживания, в первую очередь нужно найти возможность защититься от солнца. Это очень сложно, но вам нужно перейти туда, где есть тень. Также очень важно находиться в таком положении, чтобы не касаться горячего песка. Только после этого стоит думать о поисках воды.

В пустыне нужно найти возможность спрятаться от солнца / Фото Twitter

5. Всегда нужно беречь воду максимально долго

Оказавшись в критической ситуации среди дикой природы, воду действительно нужно беречь и употребляя, распределять на максимально длительное время. Но если вы оказались в стране с жарким климатом, то будьте готовы к тому, что значительное количество жидкости через горячее солнце и высокую температуру будет просто испаряться.

При высокой температуре воздуха вода может испаряться / Фото Nurqanatbaizaq.islam