Каждая хозяйка рано или поздно сталкивается с проблемой чистки ковра от восковых пятен. Это задача не из легких, поэтому требует определенных знаний.

Идеи 24 расскажут вам, как всего за 4 простых шага спасти ковер и тщательно вычистить его от восковых пятен.

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Если так случилось, что вы испачкали ковер воском, то для того, чтобы его очистить понадобятся:

пакет со льдом, нож, утюг или фен для волос, бумажное полотенце, средство для чистки ковров.

Шаг 1: Охладить воск

Если так случилось, что воск со свечи попал на ковер, то нужно охладить пятно. Для этого лучше всего брать пакет или мешочек со льдом. Приложив пакет до пятна, нужно подождать примерно 10 минут. Заметьте, воск должен практически "замерзнуть". Но следите за тем, чтобы он не был влажным.

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Шаг 2: Удалите воск

Через указанное время воск нужно аккуратно соскоблить с ковра неострым ножом. Это нужно делать максимально аккуратно для того, чтобы не повредить ковер. Все остатки соберите руками или пропылесосьте.

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Шаг 3: Нагрейте остатки

Ножом содрать весь воск вам удастся не сразу, поэтому положите на ковер бумажное полотенце и "подуйте" на него теплым воздухом из фена. Воск "расплавится" и его поглотит бумага. Вместо фена и бумажных полотенец можно взять кухонное полотенце и утюг. Для этого на пятно положите полотенце и поутюжьте его на минимальной температуре утюга. Делайте это осторожно, чтобы не "сжечь" полотенце и ковер.

Фото dekormyhome

Шаг 4: Очистите ковер

Когда вы "избавились" воска, очистите ковер специальным раствором или просто щеткой. Так вы вернете ему привлекательный вид.

Фото smartkilim