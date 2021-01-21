Ось і випав перший сніг. Всім нам добре відомо, що водіння взимку, та ще й по снігу, досить небезпечна штука. Це тема, яка зараз особливо актуальна. Ви могли чути безліч рекомендацій, як варто поводитися на дорозі в зимову пору.

Ідеї 24 підготували кілька порад про те, що ж робити, якщо раптом ви та ваш автомобіль застрягли в снігу.

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1. Оцініть ситуацію

Перш за все спробуйте отримати чітке уявлення про ситуацію, в якій ви опинилися. Як далеко доведеться вам йти по допомогу? Увімкніть радіо або скористайтеся погоднім додатком, щоб дізнатися, як скоро закінчиться буря і чи є ймовірність її швидкого відновлення. Так ви зможете вирішити, як вчинити в даній ситуації: перечекати бурю або ж залишити автомобіль і піти шукати укриття.

2. Зробіть ваш автомобіль помітним

Позначте місце знаходження вашого автомобіля, щоб його випадково не зачепили інші машини або снігоприбиральна техніка. Скористайтеся попереджувальним знаком. Або ж включіть аварійку.



Попередьте інших водіїв / Фото pixabay

3. Тримайте вихлопну трубу чистою

Вихлопна труба повинна бути чистою. Адже отруєння чадним газом може вбити вас. Тому переконайтеся, що двигун вашого автомобіля може нормально "дихати".

4. Відкопайте автомобіль

Якщо це безпечно та у вас в машині є лопата, то спробуйте самостійно звільнити свою машину від снігу. Хто знає, як довго вам доведеться чекати допомоги.



Можливо варто самому спробувати звільнити власний автомобіль від снігу / Фото pixabay

5. Сидіть в машині

Якщо погодні умови погані, а у вас немає можливості знайти безпечний притулок, то найкраще залишитися в машині. Тут ви можете сховатися від вітру і холоду.

6. Зігрійтеся

Поки ви сидите в машині та чекаєте на допомогу рятувальників, ви можете замерзнути. Тому перш ніж кудись їхати, перевірте машину на наявність будь-якого одягу або ж ковдри.



Плед чи ковдра ніколи зайвими не бувають / Фото pixabay

7. Пийте і їжте

Ваш організм буде витрачати багато енергії, намагаючись зігрітися. Так що намагайтеся уникнути зневоднення і пийте більше води.

8. Контролюйте витрату палива

Слідкуйте за тим, щоб бак вашого автомобіля взимку завжди був наполовину повним. Ви ніколи не знаєте, в якій ситуації можете опинитися. А повний бак може врятувати вам життя, якщо ви раптом потрапите в снігову бурю.



Краще не ризикуйте / Фото pixabay

9. Зберігайте спокій

Цілком ймовірно, що застрягли ви надовго. І найкраще, що ви зможете зробити, – залишатися спокійним і чекати допомоги. Не варто витрачати енергію і нерви, переживаючи про речі, які знаходяться поза вашим контролем.



Паніка в даній ситуації – зайва / Фото pixabay