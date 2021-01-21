Вот и выпал первый снег. Всем нам хорошо известно, что вождение зимой, да еще и по снегу, довольно опасная штука. Это тема, которая сейчас особенно актуальна. Вы могли слышать множество рекомендаций, как следует вести себя на дороге в зимнее время.

Идеи 24 подготовили несколько советов о том, что же делать, если вдруг вы и ваш автомобиль застряли в снегу.

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1. Оцените ситуацию

Прежде всего попробуйте получить четкое представление о ситуации, в которой вы оказались. Как далеко вам придется идти за помощью? Включите радио или воспользуйтесь погодным приложением, чтобы узнать, как скоро закончится буря и есть ли вероятность ее быстрого восстановления. Так вы сможете решить, как поступить в данной ситуации: переждать бурю или оставить автомобиль и пойти искать укрытие.

2. Сделайте ваш автомобиль заметным

Отметьте место нахождения вашего автомобиля, чтобы его случайно не задели машины или снегоуборочная техника. Воспользуйтесь предупреждающим знаком. Или включите аварийку.



Предупредите других водителей / Фото pixabay

3. Держите выхлопную трубу чистой

Выхлопная труба должна быть чистой. Ведь отравление угарным газом может убить вас. Поэтому убедитесь, что двигатель вашего автомобиля может нормально "дышать".

4. Откопайте автомобиль

Если это безопасно и у вас в машине есть лопата, то попробуйте самостоятельно освободить свою машину от снега. Кто знает, как долго вам придется ждать помощи.



Возможно стоит самому попробовать освободить свой автомобиль от снега / Фото pixabay

5. Сидите в машине

Если погодные условия плохие, а у вас нет возможности найти безопасное убежище, то лучше остаться в машине. Здесь вы можете укрыться от ветра и холода.

6. Согрейтесь

Пока вы сидите в машине и ждете помощь спасателей, вы можете замерзнуть. Поэтому прежде чем куда-то ехать, проверьте машину на наличие любой одежды или одеяла.



Плед или одеяло никогда лишними не бывают / Фото pixabay

7. Пейте и ешьте

Ваш организм будет тратить много энергии, пытаясь согреться. Так что старайтесь избежать обезвоживания и пейте больше воды.

8. Контролируйте расход топлива

Следите за тем, чтобы бак вашего автомобиля зимой всегда был наполовину полным. Вы никогда не знаете, в какой ситуации можете оказаться. А полный бак может спасти вам жизнь, если вы вдруг попадете в снежную бурю.



Лучше не рискуйте / Фото pixabay

9. Сохраняйте спокойствие

Вполне вероятно, что застряли вы надолго. И лучшее, что вы сможете сделать, – оставаться спокойным и ждать помощи. Не стоит тратить энергию и нервы, переживая о вещах, которые находятся вне вашего контроля.



Паника в данной ситуации – лишняя / Фото pixabay