Зимове взуття ковзає: лайфхаки, які допоможуть вам не падати
Україну вже накрила ожеледиця. Кількість звернень до травматології також збільшилась. Поради, які допоможуть пішоходам не калічитись, а взуття зробить менш слизьким.
Ідеї 24 зібрали поради, які допоможуть не падати під час ожеледиці.
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Методи, які допоможуть взуттю не "їздити"
Наждачний папір
За допомогою клею приклеїти до підошви невеликі шматки "наждачки". Такий варіант не довговічний, на 1 – 2 тижні, крім того, може подряпати паркет.
Приклейте декілька шматочків наждачного паперу / Фото oblast
Клей на підошві
Цей спосіб дієвий на тиждень. Підошву необхідно обробити клеєм, нанести його "змійкою" та поставити на пісок. Залишити взуття до повного висихання.
Лейкопластир
Приклеїти до підошви 2 шматочки звичайного лейкопластиру, краще використовувати широкий. Але цей метод зробить взуття неслизьким максимум на 3 дні.
Крім того, можна до лейкопластирю приклеїти пісок.
Повсть
Метод бездоганний, хоча він і недовговічний – до 10 днів. Шматки повсті необхідно наклеїти надійно на підошви черевиків.
З цього матеріалу також виготовляють устілки / Фото TTU
Нековзаючі пластини
У майстерні на підошву поставлять спеціальні та малопомітні нековзаючі пластини.
Накладки "антилід"
Вони продаються у магазині та мають різний вигляд. "Антилід" – це спеціальні ланцюжки або обручі, які забезпечують захист, але виглядають не дуже привабливо.
Їх можна придбати у магазині / Фото liveinternet
Шкарпетки поверх взуття
Дієвий і доволі довговічний спосіб. Необхідно надягнути бавовняні шкарпетки поверх взуття.
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