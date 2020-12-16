Україну вже накрила ожеледиця. Кількість звернень до травматології також збільшилась. Поради, які допоможуть пішоходам не калічитись, а взуття зробить менш слизьким.

Ідеї 24 зібрали поради, які допоможуть не падати під час ожеледиці.

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Методи, які допоможуть взуттю не "їздити"

Наждачний папір

За допомогою клею приклеїти до підошви невеликі шматки "наждачки". Такий варіант не довговічний, на 1 – 2 тижні, крім того, може подряпати паркет.



Приклейте декілька шматочків наждачного паперу / Фото oblast

Клей на підошві

Цей спосіб дієвий на тиждень. Підошву необхідно обробити клеєм, нанести його "змійкою" та поставити на пісок. Залишити взуття до повного висихання.

Лейкопластир

Приклеїти до підошви 2 шматочки звичайного лейкопластиру, краще використовувати широкий. Але цей метод зробить взуття неслизьким максимум на 3 дні.

Крім того, можна до лейкопластирю приклеїти пісок.

Повсть

Метод бездоганний, хоча він і недовговічний – до 10 днів. Шматки повсті необхідно наклеїти надійно на підошви черевиків.



З цього матеріалу також виготовляють устілки / Фото TTU

Нековзаючі пластини

У майстерні на підошву поставлять спеціальні та малопомітні нековзаючі пластини.

Накладки "антилід"

Вони продаються у магазині та мають різний вигляд. "Антилід" – це спеціальні ланцюжки або обручі, які забезпечують захист, але виглядають не дуже привабливо.



Їх можна придбати у магазині / Фото liveinternet

Шкарпетки поверх взуття

Дієвий і доволі довговічний спосіб. Необхідно надягнути бавовняні шкарпетки поверх взуття.



Лайфхаки для взуття / Інфографіка 24 каналу