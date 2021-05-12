Ложка, сито і ще 8 несподіваних пристосувань з фольги, які допоможуть вам економити

Фольга – незамінна річ на кухні. За її допомогою ми готуємо соковиті овочі, рибу, м'ясо. Але мало хто знає, що таку побутову дрібницю можна використовувати за багатьма іншими призначеннями.
Зручне кухонне приладдя, непересушений пиріг, гарячий бутерброд без духовки чи мікрохвильовки – усе це та ще багато іншого стане можливим, якщо ви навчитеся по-новому використовувати стару добру фольгу.
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1. Ситечко з фольги для заварювання розсипного чаю
Фото kaksekonomit
2. Приготуйте гарячий бутерброд у фользі, використовуючи при цьому праску
Фото takprosto.cc
3. Ложка з фольги
Фото wondermomwannabe
4. Завдяки фользі можна приготувати смачну яєчню на пікніку
Фото pinterest
5. Будь-яку сковорідку можна зробити антипригарною, маючи під рукою фольгу
Фото pan
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6. Щоб краї пирога не пригоріли й залишилися ніжними, обгорніть їх фольгою
Фото skolkogramm
7. Звичайний контейнер можна перетворити на ланч-бокс, використавши зовсім трішки фольги
Фото lime.energy
8. За допомогою фольги можна зменшити формочку для випічки
Фото bestlj
9. Щоб зробити черствий хліб м'яким, злегка збризніть його водою, загорніть у фольгу та відправте до духовки на кілька хвилин
Фото knaschool50
10. Використовуючи фольгу, можна зменшити частоту миття кухонної плити
Скриншот з youtube