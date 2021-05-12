Удобные кухонные приспособления, непересушенный пирог, горячий бутерброд без духовки или микроволновки – все это и многое другое станет возможным, если вы научитесь по-новому использовать старую добрую фольгу.
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1. Ситечко из фольги для заваривания рассыпного чая
Фото kaksekonomit
2. Приготовьте горячий бутерброд в фольге, используя при этом утюг
Фото takprosto.cc
3. Ложка из фольги
Фото wondermomwannabe
4. Благодаря фольге можно приготовить вкусную яичницу в фольге на пикнике
Фото pinterest
5. Любую сковородку можно превратить в антипригарную, имея под рукой фольгу
Фото pan
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6. Для того чтобы края пирога не пригорели и были нежные на вкус, оберните их фольгой
Фото skolkogramm
7. Обычный контейнер можно превратить в ланч-бокс, использовав при этом совсем немного фольги
Фото lime.energy
8. Благодаря небольшому количеству фольги можно уменьшить формочку для выпечки
Фото bestlj
9. Для того чтобы сделать черствый хлеб мягким, слегка спрысните его водой, заверните в фольгу и отправьте в духовку на несколько минут
Фото knaschool50
10. Используя фольгу, можно уменьшить частоту мытья кухонной плиты
Скриншот с youtube