Громкая бессонная вечеринка на Новый год, а затем целая серия семейных застолий дают о себе знать: от этого и усталость, и плохое самочувствие. Чтобы все нормализовать, организму нужно перейти в привычный режим. Как это правильно сделать, рассказала диетолог Наталья Макиенко.

І еще Можно есть даже на ночь: рецепты легких и вкусных салатов от диетолога

5 правил питания после застолий

  1. После праздничного стола (перед сном) Наталья советует съесть чайную ложечку меда – это создаст эффект "консервации" пищи, усвоение которой отсрочится до утра. И ваше самочувствие будет гораздо лучше.
  2. Пропустите первый прием пищи на следующий день после сытного вечера и не ешьте минимум до 12:00 – 13:00. Интервал между последним приемом пищи и завтраком/ обедом должен быть не менее 10 – 12 часов. Пейте только воду или травяной чай.
  3. По возможности минимизируйте или совсем исключите из своего рациона кофе и красную рыбу на следующий день после застолья. Ведь это еще больше усложнит работу организма. Ешьте фрукты, овощи, легкий белок, крупы.
  4. Обязательно на следующий день после любого застолья выпивайте норму воды + один дополнительный стакан.
  5. Тренировку лучше перенести, если легли спать позже 1 часа ночи и/или выпили более 2 бокалов алкоголя. В таком состоянии пользы фигуре вы не принесете, а вот дополнительная нагрузка на сердце – обеспечена.

Читайте также: Когда дневная норма калорий исчерпана, а есть хочется: 5 причин, почему "нападает" вечерний жор

Семейное застолье
Семейное застолье / Фото pexels

Текст публикации Натальи Макиенко:

Хватит есть без голода! Как восстановиться после застолья?

В первую очередь предотвращу желание многих — разгрузочный день или голод усилят стресс после сбоя режима и застолья! Легкий день можно сделать, но через 2-3 дня после излишней еды, а не сразу.

5 правил питания после Нового Года

После застолья (перед сном) съедаем чайную ложечку меда – это даст консервирующий бактерицидный эффект и еда "не забродит". Она ни в коем случае не усвоится до утра, зато самочувствие будет гораздо лучше.
Пропускаем первый прием пищи на следующий день и не едим минимум до 12:00-13:00. Интервал между последним приемом пищи в праздничную ночь и вашим завтраком/обедом должен быть не менее 10-12 часов. Пьем только воду или травяной чай.
По возможности выключите/минимизуйте после переедания кофеин и красное мясо. Не усложняйте работу организма еще больше – дайте ему восстановиться. Ешьте фрукты, овощи, легкий белок/растительный белок, крупы.
Обязательно на следующий день после любого застолья и сбоя биоритмов (позднего отхода ко сну и т.п.) выпивайте норму воды + один дополнительный стакан.
Выключите тренировку, если легли спать позже 1 часа и/или выпили более 2 бокалов алкоголя. Нагрузки на сердце и сосуды вам не нужны, и толку для фигуры в таком состоянии организма тоже не будет.