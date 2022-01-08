Громкая бессонная вечеринка на Новый год, а затем целая серия семейных застолий дают о себе знать: от этого и усталость, и плохое самочувствие. Чтобы все нормализовать, организму нужно перейти в привычный режим. Как это правильно сделать, рассказала диетолог Наталья Макиенко.

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Важно! Поклонники здорового питания спешат устраивать "разгрузочные" дни, а то и вовсе голодание. Это ложное решение, которое только усугубит стресс для организма

5 правил питания после застолий

После праздничного стола (перед сном) Наталья советует съесть чайную ложечку меда – это создаст эффект "консервации" пищи, усвоение которой отсрочится до утра. И ваше самочувствие будет гораздо лучше. Пропустите первый прием пищи на следующий день после сытного вечера и не ешьте минимум до 12:00 – 13:00. Интервал между последним приемом пищи и завтраком/ обедом должен быть не менее 10 – 12 часов. Пейте только воду или травяной чай. По возможности минимизируйте или совсем исключите из своего рациона кофе и красную рыбу на следующий день после застолья. Ведь это еще больше усложнит работу организма. Ешьте фрукты, овощи, легкий белок, крупы. Обязательно на следующий день после любого застолья выпивайте норму воды + один дополнительный стакан. Тренировку лучше перенести, если легли спать позже 1 часа ночи и/или выпили более 2 бокалов алкоголя. В таком состоянии пользы фигуре вы не принесете, а вот дополнительная нагрузка на сердце – обеспечена.

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Семейное застолье / Фото pexels

Текст публикации Натальи Макиенко:

Хватит есть без голода! Как восстановиться после застолья?

В первую очередь предотвращу желание многих — разгрузочный день или голод усилят стресс после сбоя режима и застолья! Легкий день можно сделать, но через 2-3 дня после излишней еды, а не сразу.

5 правил питания после Нового Года