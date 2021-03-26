Як відновити пошкоджені речі: 10 геніальних ідей

10:45

Якщо так сталося, що ви розбили горщик для квітів, улюблена тарілка тріснула, а диван порвався – не засмучуйтеся. Увімкніть фантазію, покреативте, залучіть до реконструкцій близьких і ви зможете отримати щось оригінальне та особливе.