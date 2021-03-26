Если так случилось, что вы разбили горшок для вазонов, любимая тарелка треснула, а диван порвался – не огорчайтесь. Включите фантазию, покреативте, привлеките к реконструкции близких и вы сможете получить нечто оригинальное и особенное.

Мы предлагаем вам несколько вариантов для реконструкции любимых вещей. Смотрите, вдохновляйтесь, экспериментируйте сами. Читайте также: 7 бытовых лайфхаков, которые упростят вашу жизнь 1. Не обязательно сразу менять поломанную крышку телефона, можно придать ей немного яркости Фото lematin 2. Простой и быстрый способ спасти ситуацию с поврежденной обувью Фото zinoti 3. Даже побитый бампер может выглядеть красиво Фото motocaina 4. Креативно замаскированные трещины тарелки для фруктов Фото figyelj 5. Порваный диван, декорированный кружевной тканью Фото taringa Интересно: Как навести порядок в гараже: 7 простых советов 6. Простой способ реставрировать побитое зеркало Фото ra2ej 7. Цветной скотч творит чудеса Фото tocka 8. Не хватает средств на ремонт – импровизируйте Фото lematin 9. Оригинальный ремонт старой мебели с использованием пластиковых деталей Фото trinixy 10. Детские "каракули" можно превратить в настоящий живописный шедевр Фото metro