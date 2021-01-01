Наближаються Новорічні свята і звичайно, атрибутом будь-якого свята є вино та шампанське. Але чомусь вічною проблемою є відкриття пляшки, адже штопор, коли він потрібен завжди містично зникає.

Тому Ідеї 24 підготували поради, які допоможуть вам відкоркувати улюблений напій без проблем. Виявляється, діаметр корка в середньому складає 24 мм, а шийки пляшки 18 мм. Відкоркувати вино не просто, а без штопора, здається, взагалі неможливо. Але чи так це?

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Скористайтеся запальничкою

Потрібно взяти запальничку та нагрівати те місце, де сидить корок. Через хвилину він вилетить з пляшки сам.



Запальничка може стати у нагоді навіть у такому випадку / Фото pexels

Проштовхніть корок всередину

Для початку проколіть корок гострим предметом. Це дозволить знизити тиск в пляшці. Тепер спробуйте проштовхнути його пальцем в пляшку. Якщо буде важко, скористайтеся будь-яким відповідним за розміром предметом з тупим кінцем, наприклад, маркером або зворотною стороною дерев'яної ложки.



Спритність рук і ніякого шахрайства / Фото pexels

Скористайтеся насосом

Якщо у вас під рукою немає штопора, але поблизу є насос, яким зазвичай накачують м'ячі, то сміливо можете скористатися ним, щоб відкоркувати пляшку улюбленого вина. Все дуже просто: проколіть корок посередині та акуратно закачайте повітря в пляшку. Через підвищення тиску він потроху почне виходити. Не перестарайтеся, інакше пляшка може луснути.



Що тільки не використаєш, щоб відкрити вино / Фото pexels

В допомогу шнурок

На цей спосіб потрібно витратити трохи більше часу. Доведеться розколупати корок: потрібно зробити посередині корка отвір шилом і ним же проштовхнути всередину міцний шнурок з вузлом на кінці. Після цього висмикнути шнурок разом з корком.



Виявляється, все дуже просто / Фото pinterest