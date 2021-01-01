Приближаются Новогодние праздники и конечно же, атрибутом любого праздника является вино и шампанское. Но почему-то вечной проблемой является открытие бутылки, ведь штопор, когда он нужен всегда мистически исчезает.

Поэтому Идеи 24 подготовили советы, которые помогут вам открыть любимый напиток без проблем. Оказывается, диаметр пробки в среднем составляет 24 мм, а горлышка бутылки 18 мм. Откупорить вино не просто, а без штопора, кажется, вообще невозможно. Но так ли это?

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Воспользуйтесь зажигалкой

Нужно взять зажигалку и нагревать то место, где сидит пробка. Через минуту она вылетит из бутылки сам.



Зажигалка может пригодиться даже в таком случае / Фото pexels

Вдавите пробку внутрь

Для начала проткните пробку острым предметом. Это позволит снизить давление в бутылке. Теперь попробуйте протолкнуть ее пальцем в бутылку. Если будет трудно, воспользуйтесь любым подходящим по размеру предметом с тупым концом, например, маркером или обратной стороной деревянной ложки.



Ловкость рук и никакого мошенничества / Фото pexels

Воспользуйтесь насосом

Если у вас под рукой нет штопора, но поблизости есть насос, которым обычно накачивают мяч, то смело можете воспользоваться им, чтобы открыть бутылку любимого вина. Все очень просто: проткните пробку посередине и аккуратно накачайте воздух в бутылку. Из-за повышения давления она понемногу начнет выходить. Не переусердствуйте, иначе бутылка может лопнуть.



Что только не используешь, чтобы открыть вино / Фото pexels

В помощь шнурок

На этот способ нужно потратить немного больше времени. Придется расковырять пробку: нужно сделать посередине пробки отверстие шилом и им же протолкнуть внутрь крепкий шнурок с узлом на конце. После этого выдернуть шнурок вместе с пробкой.



Оказывается, все очень просто / Фото pinterest