Сліди від кави доволі важко випрати звичайними засобами – на білих речах все одно лишиться видима пляма. Та "королева хатніх лайфхаків" Кароліна Мак’Колі поділилася секретом простого та дієвого методу прання білого одягу.

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Для того, щоб випрати заплямовану сорочку чи футболку, жінка пропонує застосувати оцет та мило.

Що треба зробити для очищення білого одягу від кави

Прикладіть серветку до свіжої плями – вона забере залишки рідини.

Покладіть річ у посудину та залийте окропом.

Додайте до води 1 склянку білого оцту та трохи рідкого мила.

Залишіть одяг у воді на 30 хвилин.

Як забрати плями від кави зі світлого одягу / Фото thespruce