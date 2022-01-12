Погана новина полягає в тому, що не існує чарівного швидкого та легкого способу позбутися воску від свічок. Добра новина полягає в тому, що з терпеливістю і невеликими знаннями ви можете відчистити його практично з усього.

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З пофарбованих стін

Покладіть кілька аркушів паперових рушників на віск, який ви хочете відчистити зі стіни. Нагрійте праску до найнижчого рівня і, працюючи через короткі проміжки часу, проведіть праскою по паперових рушниках.

Віск повинен залишитися на папері. Ви також можете скористатися феном, витираючи надлишки воску в міру його танення.

З дерев'яних виробів

Використовуйте фен, щоб пом'якшити віск, а потім витріть його м’якою тканиною. Не піддавайтеся спокусі відколоти віск. Це може пошкодити дерево або обробку.

З килима

Покладіть паперовий пакет на віск. Поставте праску на мінімальну температуру і проведіть нею по пакету на восковому місці. Віск вбереться в папір.

З тканини

Скористайтеся двоетапним підходом. Спочатку покладіть тканину в морозилку приблизно на 30 хвилин. Потім витягніть її і відчистьте холодний віск.

Тоді скористайтеся методом теплої праски та паперового пакета, щоб позбутися плями. Згодом нанесіть трохи мийного засобу для прання безпосередньо на пляму та виперіть. Якщо віск залишає особливо помітну пляму, ви також можете обробити його засобом для виведення плям, якщо тканину можна прати.

З волосся

Якщо віск потрапив на кінчики волосся, покладіть їх у гарячу воду, щоб він розтопився. Якщо волосся ближче до кореня або на короткому волоссі, нанесіть на волосся оливкову олію, щоб послабити дію воску.

З раковини чи ванни

Скористайтеся кредитною карткою або іншим пластиковим скребком, щоб відчистити віск. Використовуйте киплячу воду, щоб послабити віск, якщо необхідно.

З дрібних предметів

Найлегший спосіб очистити віск з дрібних предметів, таких як свічник, – це покласти їх у морозильну камеру. Коли виріб охолоне, витягніть його з морозильної камери та очистьте холодний віск.