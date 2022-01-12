Плохая новость заключается в том, что не существует волшебного быстрого и легкого способа избавиться от воска от свечей. Хорошая новость состоит в том, что с терпением и небольшими знаниями вы можете отчистить его практически из всего.

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С окрашенных стен

Положите несколько листов бумажных полотенец на воск, который вы хотите отчистить со стены. Нагрейте утюг до самого низкого уровня и, работая через короткие промежутки времени, проведите утюгом по бумажным полотенцам.

Воск должен остаться на бумаге. Вы также можете воспользоваться феном, вытирая излишки воска по мере его таяния.

Из деревянных изделий

Используйте фен, чтобы смягчить воск, а затем протрите его мягкой тканью. Не поддавайтесь искушению отколоть воск. Это может повредить дерево или отделку.

С ковра

Уложите бумажный пакет на воск. Поставьте утюг на минимальную температуру и проведите им по пакету на восковом месте. Воск впитается в бумагу.

Из ткани

Воспользуйтесь двухэтапным подходом. Сначала уложите ткань в морозилку примерно на 30 минут. Затем извлеките ее и отчистьте холодный воск.

Затем используйте метод теплого утюга и бумажного пакета, чтобы избавиться от пятен. Затем нанесите немного моющего средства для стирки непосредственно на пятно и постирайте. Если воск оставляет особенно заметное пятно, вы также можете обработать его пятновыводителем, если ткань можно стирать.

С волос

Если воск попал на кончики волос, положите их в горячую воду, чтобы он расплавился. Если волосы ближе к корням или коротким волосам, нанесите на волосы оливковое масло, чтобы ослабить действие воска.

Из раковины или ванны

Воспользуйтесь кредитной картой или другим пластиковым скребком для очистки воска. Используйте кипящую воду, чтобы ослабить воск, если необходимо.

С мелких предметов