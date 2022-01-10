Якщо ваш будинок усіяний плямами та подряпинами після свят, то запропоновані нижче поради допоможуть швидко та ефективно впоратися з брудом. Все, що вам знадобиться, – це звичайні побутові речі.

Цікаво Чистимо жовтизну та рятуємо старі подушки: покрокова інструкція

Сліди від пальців і плями на предметах з іржостійкої сталі

Якщо на ваших приладах з нержавіючої сталі (мікрохвильова піч, холодильник, дверцята духовки) залишилися відбитки пальців або жирні плями, скористайтеся денатурованим спиртом. Нанесіть кілька крапель на чисту ганчірку і протріть плями.

Подряпини на дерев'яних меблях або підлозі

Не хвилюйтеся, подряпини не залишаться на підлозі та меблях назавжди. Щоб позбутися від них, змішайте 3 порції оливкової олії і 1 порцію білого дистильованого оцту.

Нанесіть це на чисту суху тканину і обережно потріть сліди. Ви можете скористатися розпилювачем. Плями повинні зникнути майже одразу.



Прибирання після свят / Фото Unsplash

Водні кільця на дереві

Після святкової вечері вдома на дерев'яних меблях часто з'являються водяні кільця. Ось перевірений прийом, як видалити водяні кільця з дерева: на суху ганчірку нанесіть трохи майонезу і потріть пляму. Водяні кільця повинні зникнути за лічені секунди.

Плями червоного вина на меблях або килимах

Існує дуже легкий спосіб позбутися плям від червоного вина з килимів, меблів або тканини. Візьміть вологу губку і витріть нею пляму. Тоді змішайте 1 частину перекису і 1 частину засобу для миття посуду в пляшці з розпилювачем. Розпиліть на пляму, зачекайте 5 – 10 хвилин і обережно протріть чистою сухою тканиною.

Свічковий віск на тканині

Зазвичай після кожної різдвяної вечері на скатертині чи меблях залишаються плями від воску свічок. Свічковий віск можна легко відчистити за допомогою шматка паперу та праски. Покладіть папір на пляму воску і пропрасуйте її. Весь віск вбереться в папір, залишивши тканину бездоганною.